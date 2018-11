Cele mai importante premii in comertul electronic romanesc au fost decernate la Gala Premiilor eCommerce, editia a XIII-a

Performanta in e-commerce-ul romanesc a fost recompensata pentru al 13-lea an consecutiv la Gala Premiilor eCommerce 2018. 95 de magazine online inscrise anul acesta in Competitia GPeC s-au luptat timp de sase luni pentru cele mai prestigioase premii de excelenta in comertul electronic, trofeele GPeC. De asemenea, au fost rasplatite performantele si contributia adusa pietei de e-commerce de catre principalele companii din domeniu.