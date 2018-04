Cele mai interesante oferte de invatamant preuniversitar, prezentate la Salonul Ofertelor Educationale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Salonul Ofertelor Educationale, eveniment ajuns la cea de-a XV-a editie, este organizat de Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi in colaborare cu Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala (CJRAE) Iasi, in vederea promovarii scolii iesene si sprijinirii procesului de orientare in cariera a tinerilor. Eveniment de traditie in spatiul educational iesean, Salonul ofertelor educationale, reuneste institutii de invatamant care isi promoveaza ofertele de invatamant liceal, profesional, dar si dual, pentru anul 2018-2019. Editia din acest an are loc joi, 19 aprilie, in Sala Pasilor Pierduti a Universitatii „Al. I. Cuza" (UAIC) Iasi. Evenimentul va debuta cu Gala Avanpremiera pentru cariera - ...