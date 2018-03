Cele mai interesante sferturi de finala din istoria Champions League

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ne aflam intr-o perioada de pauza competitionala pentru marile campionate ale Europei, asadar inainte de a trece in revista momente istorice din Champions League, ne putem orienta momentan pe pronosticurile din fotbal de maine. UEFA Champions League reprezinta fara indoiala competitia suprema inter-cluburi, din lume. An de an se duelaza pentru trofeul suprem “crema” Europei, iar spectacolul este la el acasa. Ne apropiem cu pasi repezi de o noua finala Champions League, iar Real Madrid are ocazia sa scrie inca odata istorie, fiind inca in cursa pentru al 3-lea trofeu consecutiv. Anul trecut, elevii lui Zinedine Zidane au reusit sa devina primii care au cucerit trofeul suprem, doi ani la rand. In acest sezon, sferturi ...