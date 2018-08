Cele mai noi informatii despre Cotnari Rally Iasi Centenar, doar la BZI LIVE! "Superspeciala de la Iasi este poreclita Monte Carlo de Romania"- FOTO, VIDEO

Iasi Cotnari Rally 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cel mai tare eveniment automobilistic din zona Moldovei va avea loc la Iasi, in perioada 6-8 septembrie. Organizatorii Cotnari Rally Iasi Centenar au anuntat in emisiunea BZI LIVE surprize de proportii pentru iubitorii intrecerilor automobilistice. Cotnari Rally Iasi Centenar este penultima etapa din campionatul national si decisiva în ceea ce priveste câstigarea titlului. Organizatorii au pregatit mai multe noutati fata de editiile din anii trecuti. Cotnari Rally Iasi a fost desemnat în ultimii 4 ani cel mai bine organizat eveniment automobilistic din România, iar oficialii clubului XS Motorsport vor sa mentina stacheta ridicata. Editia din acest an a raliului va fi ded ...