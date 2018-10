Bogdan Crucianu CCS Iasi 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marti, 2 octombrie 2018, incepand cu ora 12.00, in sala Calculatoare din cadrul Casei de Cultura a Studentilor - CCS Iasi, managerul Bogdan Crucianu va prezenta raportul de activitate din perioada 1 august 2017 pana in prezent. Citeste si: Spectacol de muzica si dansuri populare pentru varstnicii ieseni, organizat de Directia de Asistenta Sociala Totodata, directorul CCS Iasi va oferi detalii despre programul artistic pregatit pentru perioada imediat urmatoare. Reporterii BUNA ZIUA IASI vor transmite imagini in direct de la eveniment. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...