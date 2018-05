Cele mai periculoase droguri care creeaza dependenta nu sunt nici pe departe cele ilegale, precum heroina sau cocaina

Cocaina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conform unui studiu recent al Society for the Study of Addiction din Marea Britanie, consumul excesiv de tutun si alcool cauzeaza probleme la un sfert de miliard de oameni, iar substantele ilegale mai adauga cateva zeci de milioane. Desigur, nu inseamna ca o halba de bere este mai nociva decat o linie de cocaina, dar privita in cei mai generali termeni, situatia indica faptul ca fumatul si consumul de bauturi alcoolice au un impact mai daunator la scara globala, in principal din cauza raspandirii mai mari, scrie descopera.ro, care citeaza Science Alert. „Povara in privinta sanatatii este acompaniata de costuri economice semnificative in sistemul de sanatate si in ...