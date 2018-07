Cele mai sinistre si infricosatoare locuri din Romania: Padurea cu morti si Piatra care umbla noaptea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Padurea cu morti din Romania, a fost declarata al cincilea cel mai inspaimantator loc din lume. Ciudateniile care se petrec aici, foarte des, au fost facut publice in Romania Socialista inca din anii ’60 – atunci cand informatiile de acest tip erau strict secrete. Se numeste Baciu pentru ca legenda mentioneaza un cioban cu 200 de oi care a intrat in padure si nu a mai iesit niciodata. Din acest motiv, multi dintre localnicii care traiesc la marginea padurii se tem sa intre in ea. Pur si simplu, le este teama ca nu se vor mai intoarce niciodata, asemenea baciului de la care padurea isi trage numele. Majoritatea persoanelor care au vizitat padurea pe timpul zilei s-au plans de stari de rau fizic, precum greata, mancari ...