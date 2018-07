Cele trei alimente sanatoase care, de fapt, te pot omori cu zile

Ion Ţiriac a declarat, joi, că dacă turneul BRD Bucharest Open s-ar fi disputat pe hard, Simona Halep ar fi participat. El a mai spus că nu ştie ce a făcut Mihaela Buzărnescu în ultimii ani, dar sportiva este o valoare, informează news.ro.“La US Open Simona poate să piardă în primul tur şi poate să ...

Ion Ţiriac, prezent, joi seara, la turneul BRD Bucharest Open, a declarat că din informaţiile pe care le are baza sportivă Arenele BNR a trecut din proprietatea Băncii Naţionale Române în cea a statului, scrie România TV. Ţiriac speră ca baza din Cotroceni să fie administrată de ...

Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea care modifica un act normativ privind protectia animalelor utilizate in scopuri stiintifice, care are ca scop inlocuirea sau reducerea folosirii animalelor in astfel de proceduri, anunta Administratia Prezidentiala.