Cele trei boli pe care femeile risca sa le dezvolte dupa varsta de 45 ani

Un studiu realizat de curand in Olanda estimeaza ca o femeie din doua si un barbat din trei risca sa dezvolte o afectiune neurologica: accident vascular cerebral, dementa sau Parkinson, dupa varsta de 45 de ani. Acestea sunt cele trei boli care ameninta femeile. Studiul, publicat in Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatri, se bazeaza pe observatiile stiintifice realizate pe 12.102 persoane cu varste de peste 45 de ani, din anuul 1990 pana la deces sau pana la 1 ianuarie 2016. In cei 26 de ani de monitorizari, dintre cele 5.291 de decese survenite, 1.489 subiecti au dezvoltat dementa, in cea mai mare parte Alzheimer, 1.285 au suferit AVC si 263 au fost diagnosticati cu Parkinson. Potrivit cercetatori ...