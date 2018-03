Cele TREI ZODII care isi gasesc marea iubire pana la Paste

Zodii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pastele se apropie, iar asta inseamna ca ne gandim deja la pregatirile aferente: curatenie generala, cumparaturi, cadouri. Trei zodii vor fi mai norocoase insa: isi vor gasi marea iubire de Paste. Crezi ca te numeri printre acesti nativi? Rac Indiferent de locul in care te va prinde Pastele, asigura-te ca ramai deschisa la orice propunere romantica. Daca nu mai credeai in sansele de a te indragosti cu adevarat sau de a petrece un Paste fierbinte, ei bine, astrologii iti spun ca te-ai inselat! Fie ca este vorba despre acel prieten cu care nu te-ai fi vazut impreuna niciodata sau de o persoana noua care apare in viata ta, Pastele din 2018 iti va aduce dragostea vietii tale. Balanta Tot timpul pe care l-ai pe ...