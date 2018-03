Cele zece principii ale manipularii maselor ale lui Noam Chomsky pe care le identificam si in Romania

Noam Chomsky google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Noam Chomsky este caracterizat in media drept o figura importanta a stangii americane. Este mult mai cunoscut ca activist politic, si nu ca eminent lingvist la MIT (Massachusetts Institute of Tehnology), pentru ca a fost prezent intotdeauna in primele linii ale demonstrantilor pentru drepturile civile in Statele Unite. Chomsky este de parere ca o societate decenta trebuie sa depaseasca represiunea si opresiunea, reminiscente istorice, creand conditii optime pentru exprimarea creativitatii umane, incompatibila cu lipsa de libertate. Chomsky este de parere ca desi inca nu suntem capabili sa concepem regulile unei societati in care fiecare individ sa aiba conditii perfecte de dezvoltare, dar ca putem cre ...