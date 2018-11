Celebra clarvazatoare Maria Ghiorghiu: "Vine Mantuitorul!"

Maria Ghiorghiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Vine Mantuitorul”, spune Maria Ghiorghiu, cunoscuta drept femeia ce a prezis drama de la Colectiv. „In aceasta noapte, in timp ce scriam aici pe Blog, vad dragilor in stanga mea un Cer ca un amurg, inca era lumina afara. Brusc, fratilor, din Cerul acesta ca un amurg sau din Cerul acesta plin de ceata coboara intr-o secunda (nu mai mult) un Tunel orbitor de lumina ca de Soare. Lumina s-a revarsat intr-o secunda pana la Pamant, s-a fixat pe pamant precum am fixa noi picioarele unei scari atunci cand ne urcam pe acoperis. Din Cerul Sfant, a inceput sa curga un Tunel de Lumina alba, orbitor de stralucitoare. Era ca o scara de SORI albi orbitori, scara ce s-a fixat bine in Pamant, ca un ...