Celebritatile de la Oscar vor purta insigne impotriva violentelor cu arme de foc

Celebrităţile vor purta insigne împotriva violenţelor cu arme de foc duminică, la gala premiilor Oscar, aceste accesorii urmând să le fie distribuite vedetelor de grupul Everytown for Gun Safety al miliardarului Michael Bloomberg, potrivit unor surse ale publicaţiei The Hollywood Reporter. În urma atacului de la liceul din Florida care a avut loc luna trecută şi în care au murit 17 persoane, mii de tineri s-au adresat organizaţiei Everytown for Gun Safety, pentru a lupta în favoarea aplicării unor legi mai stricte în privinţa armelor.

Insignele ar putea avea înscris mesajul „#NeverAgain”, care le aparţine celor care îi reprezintă pe supravieţuitorii atacului din Florida. Este aşteptat ca unele vedete să poarte şi insigne cu mesajul „Time's Up”, în sprijinul fondului pentru apărare dedicat victimelor hărţuirii sexuale. Astfel de accesorii au fost purtate de celebrităţi în ianuarie, la gala Globurilor de Aur. Cea de-a 90-a gală a premiilor Oscar va avea loc duminică şi va fi găzduită de vedeta de televiziune Jimmy Kimmel. Ceremonia, care va avea loc la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles, va fi difuzată în România în direct şi în exclusivitate, în noaptea dintre duminică şi luni, de Digi24 şi Digi Film.