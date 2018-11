Celebru astrolog, previziune despre scena politica din Romania: "Va fi o schimbare radicala. Nu ar fi de mirare daca se dizolva Guvernul"

Ioan Burculet google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ioan Burculet, specialist in astrologie, devenit cunoscut in Romania dupa ce a prezis victoria lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din 2014, anunta schimbari importante la final de an, atat in plan politic, cat si in plan financiar. „Pana la finalul lui 2018, o sa vedeti ca, in Romania, lucrurile iau o alta turnura, in sensul in care va fi o schimbare radicala, incepand cu scena politica", a declarat Ioan Burculet. „In Romania, evenimentele majore au avut loc la final de an, mai ales de la jumatatea lunii octombrie, pentru ca de atunci incepe anul astrologic. Revolutia a avut loc in decembrie, cele mai importante proteste au fost organizate tot in decembrie", a expl ...