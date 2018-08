Celebru neurolog, avertisment pentru romani: Principalul ucigas. Romania, locul trei in lume

Ovidiu Bajenaru google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Celebrul neurolog Ovidiu Bajenaru transmite puternice semnale de alarma cu privire la principalul ucigas al adultilor romani. Seful Clinicii de Neurologie de la Spitalul Clinic Universitar de Urgenta Bucuresti prezinta o statistica absolut ingrijoratoare. Accidentele vasculare cerebrale, din pacate, in Romania, sunt principalul ucigas in populatia adulta, alaturi de boala coronariana. Ovidiu Bajenaru a spus ca „accidentele vasculare cerebrale sunt, de departe, principala cauza de invaliditate fizica si mentala.” Totodata, el precizeaza ca „din nefericire, in lume, Romania ocupa pozitia a treia in topul tarilor in care se moare din cauza accidentelor vasculare cerebrale si ca ramane ...