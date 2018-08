Celebrul actor Steven Seagal a primit o misiune importanta din partea lui Vladimir Putin. Ce va avea de facut

Steven Seagal si Vladimir Putin google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Actorul american Steven Seagal a fost numit sambata, 4 august 2018, reprezentantul special pentru legaturile umanitare ruso-americane al Ministerului rus de Externe. Scopul acestui rol este acela de a dezvolta legaturile culturale, artistice si in randul tinerilor dintre cele doua mari tari ale lumii. Steven Seagal nu va fi platit pentru aceasta activitate. Citeste si: Averea secreta a lui Vladimir Putin. Cati bani ar avea unul dintre cei mai puternici oameni de pe planeta "Intotdeauna am avut o dorinta foarte puternica de a face tot ce pot pentru a ameliora relatiile ruso-americane. Am depus eforturi neobosite in acest sens timp de multi ani neoficial, iar acum sunt foarte ...