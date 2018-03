Celebrul Arnold Schwarzenegger va da in judecata companiile petroliere: "Este crima cu premeditare"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arnold Schwarzenegger, fost guvernator al Californiei, intentioneaza sa dea in judecata companiile petroliere, acuzandu-le de omorarea a numeroase persoane in intreaga lume din cauza poluarii, relateaza site-ul Politico.com. Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a initiat discutii cu diverse firme de avocatura pentru intentarea unei actiuni judiciare contra companiilor petroliere. "Cazul nu difera de cel al fumatului. Industria tutunului a stiut ani intregi, decenii, ca fumatul va omori oameni, ca va afecta oamenii si va crea cancer, dar informatiile au fost ascunse si negate. Apoi, la un moment dat, producatorii de tigari au fost dati in judecata si au trebuit sa achite compensatii de sute de milioane de dolari", a dec ...