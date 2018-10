Celebrul avocat Gheorghe Piperea, semnal de alarma dupa inasprirea conditiilor de creditare. Va avea efecte dure asupra romanilor cu credite bancare

Gheorghe Piperea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Avocatul Gheorghe Piperea sustine ca inasprirea conditiilor de creditare, impuse de Banca Nationala, va avea efecte dure asupra ”muritorilor de rand” care au credite la banci. Pentru ca bancile nu vor mai acorda credite atat de usor, in timp vor majora costurile creditelor aflate in derulare, adica pentru romanii care au luat in trecut un credit la banca. ”Banca centrala a decis ieri sa limiteze gradul de indatorare la 40% la creditele in lei si la 20% la creditele in euro. Pe intelesul nostru, al consumatorilor, la un venit lunar de 100 lei/euro, rata la credit nu va mai putea depasi 40 de lei, respectiv, 20 de euro. Cine nu se incadreaza in aceste limite, nu se mai califica pentru ...