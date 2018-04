Celebrul Dj Avicii a murit la varsta de 28 ani

Avicii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dj-ul si producatorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri dupa amiaza in Oman, a anuntat impresarul starului. DJ-ul avea 28 de ani. "Cu profund regret anuntam pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost gasit mort in Muscat, Oman vineri dupa-amiaza, 20 aprilie. Familia este devastata si rugam fanii sa respecte nevoia de intimitate in aceasta perioada grea. Nu vor mai fi facute alte comentarii," a anuntat impresarul starului. Muzicianul a decis in 2016 sa renunte la show-uri. Tim Bergling si-a motivat decizia prin dorinta de a face "mai multe" lucruri in viata. A lucrat cu Madonna, Coldplay sau David Guetta si a urcat de doua o ...