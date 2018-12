Celebrul Mischa Blanos a oferit un concert de neuitat la Palatul Culturii! Fanii au fost in delir

Tehnicianul Mircea Rednic nu a uitat drama prin care a trecut în 2016 când Patrick Ekeng a murit sub privirile suporteri ...

Andreea Ibacka a devenit mămică pentru prima dată! Vestea că mica prințesă a venit pe lume a fost data pe 4 decembrie, de Cabral. Ulterior, soția prezentatorului TV a urcat pe contul personal de socializare o fotografie din maternitate, lângă care a scris și câteva cuvinte. „Atât de multă dragoste în spatele uşilor. Maternitate. Fetiţă. […] The post Andreea Ibacka, prima declarație după ce a născut. “Miracol!” appeared first on Cancan.ro.