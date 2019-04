Celine Dion lanseaza cel de-al 27-lea album de studio si un turneu mondial

Celine Dion google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cantareata canadiana Celine Dion a anuntat ca va lansa, toamna aceasta, „Courage”, cel de-al 27-lea album de studio al, dar si un turneu mondial pentru promovarea discului. Albumul, a spus artista, este inspirat de experientele proprii de dupa moartea sotului ei, René Angélil, in 2016. In varsta de 51 de ani, Dion a facut anuntul in timpul unui concert din Los Angeles care a fost transmis pe Live si urmarit de peste 11.000 de utilizatori din intreaga lume, scrie Reuters. Celine Dion slabeste vazand cu ochii. Iata cum a ajuns sa arate artista Celine Dion are o rezidenta in Las Vegas din 2003, iar aceasta se va incheia in luna iunie. „Cred ca este timpul pentru o schimbare, ...