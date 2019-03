Celine Dion, socant de slaba. Cum a ajuns sa arate artista la 50 de ani

celine

Fanii lui Celine Dion sunt extrem de ingrijorati. Artista, in varsta de 50 de ani, devine pe zi ce trece mai slaba, parand mai fragila ca oricand. „Se usuca pe picioare”, „A ajuns piele si os”, „A devenit anorexica”, sunt doar cateva dintre comentarile fanilor care s-au aratat extrem de ingrijorati de cele mai recente imagini cu Celine Dion, care pare ca nu se mai opreste din slabit.

Celine Dion a socat publicul la cele mai recente aparitii ale ei. Pe langa tinutele extravagante, artista slabeste vazand cu ochii, avand o silueta anorexica si un aspect bolnavicios. Desi toti din jurul ei sunt ingrijorati si s-au intrebat daca nu cumva artista are probleme de sanatate, aceasta nu vrea sa comenteze deloc pe seama acestui subiect si sustine ca se simte foarte bine in pielea ei si cui nu-i place sa nu o priveasca.

”Nu va deranjati sa-mi faceti poze. Fac asta pentru mine. Vreau sa ma simt puternica, frumoasa, feminina si sexy. Daca mie imi place, nu va obositi sa discutati despre asta. Nu faceti fotografii. Daca va place, sunt aici. Daca nu, lasati-ma in pace”, a declarat Celine, intr-un interviu pe The Sun.

Mai mult, artista sustine ca este foarte fericita. Daca pana acum a tot declarat ca e singura, intr-un interviu recent a marturisit, in cele din urma, ca exista un nou barbat in viata ei. Nu dragostea vietii ei, ”barbatul suprem”, asa cum il considera pe Rene Angelil, cel care a descoperit-o cand avea doar 12 ani, si care a murit la 73 de ani, ucis de un cancer la gat. Este vorba despre dansatorul ei Pepe Munoz.

Celine Dion a inceput o relatie cu un dansator cu 16 ani mai tanar

Relatia cu dansatorul cu 16 ani mai tanar ca ea a evoluat firesc. Cei doi au avut o relatie foarte buna de la inceput. Daca initial doar dansau impreuna, au tot inceput sa fie vazuti peste tot in acaesta formula. Se tin de brat, de mana, au tot felul de manifestari de afectiune in public, asa ca vedeta pur si simplu nu a mai putut sa nege ceea ce toata lumea vedea. In plus, vedeta zambeste non-stop, e mai fericita ca oricand.

Chiar daca e un nou barbat in viata ei, Celine inca vorbeste in termeni elogiosi despre fostul sot, numindu-l ”barbatul vietii sale”.

Sotul lui Celine Dion, René Angélil, s-a stins din viata la 73 de ani, in ianuarie 2016, dupa o lupta lunga cu cancerul. Intr-un interviu emotionant pentru Page Six, Celine a marturisit ca in zilele de sarbatoare ii simt lipsa cel mai mult lui Rene.

Povestea de dragoste dintre artista si impresarul si sotul ei pare desprinsa din filme. Cei doi s-au cunoscut cand Celine avea doar 12 ani, iar el 38 de ani. Angélil a fost impresionat de vocea ei si i-a devenit impresar. Opt ani mai tarziu, ei au inceput o relatie amoroasa. In 1991 s-au logodit, iar pe 17 decembrie 1994 s-au casatorit in Montreal.

