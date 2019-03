Celulele unui mamut au fost readuse la viata dupa 28.000 de ani

Mamut google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Descoperirea facuta cu ajutorul acestui mamut ar putea conduce la o posibila readucere la viata a speciilor de animale disparute acum mult timp. Celulele unui mamut lanos care au murit acum 28.000 de ani au fost partial reactivate in celule de soareci. Descoperirea arata ca celulelor moarte de zeci de mii de ani le poate fi indusa activitate biologica. O echipa condusa de Kazuo Yamagata, un biolog de la Kindai University din Japonia, a reuit sa extraga celule de la mamutul Yuka, descoperit in 2010 pe coasta stramtorii Dmitry Laptev. Yuka fusese ingropata in permafrost, un strat de pamant inghetat care a permis ca pielea, blana, creierul si alte tesuturi moi ale animalului sa ramana intacte. Datorita conditiei ...