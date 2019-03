Cenaclul Cultural „Aron Pumnul”, organizat de Liga Studentilor

cenaclul cultural google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Liga Studentilor (LS IASI) are placerea de a va invita la o noua sedinta a Cenaclului Cultural „Aron Pumnul”, miercuri, 3 aprilie 2019, ora 18.00 la Sage Café (str. Pacurari, nr. 4, la parterul BCU). Cenaclul Cultural „Aron Pumnul” va propune la inceput de primavara o calatorie in spirit academic pe taramurile ideilor izvorate din viata umana, de la formele ei concrete, pana la formele abstracte. In drumul nostru, nu putem sa ocolim satul romanesc, care mai ales de-a lungul ultimelor doua veacuri a fascinat oamenii de cultura si de stiinta deopotriva. Desi astazi prin el bantuie diverse maladii moderne care ne fac sa ne ferim pasii, am gresi daca am crede prin ignorant ...