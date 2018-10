CentenarDiplomatic/Ambasadorul Palestinei: Relatiile romano-palestiniene-in directia corecta; respectam pozitia lui Iohannis privind ambasada din Israel

Relaţiile româno-palestiniene merg în direcţia corectă, susţine ambasadorul Palestinei la Bucureşti, Fuad Kokaly, iar în ceea ce priveşte discuţia despre o eventuală mutare a ambasadei României din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, diplomatul susţine că ţara sa respectă poziţia preşedintelui român, Klaus Iohannis, pe această temă. "Preşedintele Iohannis a emis un comunicat pe această temă. Iar noi respectăm această comunicare şi suntem de partea ei. Până acum, nu s-a întâmplat nimic care să contravină poziţiei domnului preşedinte, iar acesta este un semn pozitiv şi pe el construim poziţia noastră. În mai multe ocazii, preşedintele Iohannis a declarat foarte clar şi răspicat că mutarea ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim contravine dreptului internaţional", afirmă Fuad Kokaly, într-un interviu acordat AGERPRES. Diplomatul vorbeşte şi despre conflictul din Orientul Mijlociu, despre cele mai recente decizii luate de Statele Unite ale Americii care privesc ţara sa, dar şi despre relaţia România-Palestina. AGERPRES: Într-un interviu recent, aţi spus că aţi fost asigurat că Guvernul român nu va lua măsuri concrete în ceea ce priveşte mutarea ambasadei din Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim. Puteţi da mai multe detalii? Ce anume v-a convins din discuţia cu autorităţile române? Fuad Kokaly: Nu cred că este oportun să detaliem subiectul, pentru că este un subiect cam sensibil. Noi ne-am întâlnit cu partea română la mai multe niveluri, am reorganizat relaţiile bilaterale şi ne-am asigurat de necesitatea cooperării şi dezvoltarea relaţiilor bilaterale româno-palestiniene, mai ales că România este una din ţările care oferă sprijin şi ajutor pentru poporul palestinian în domeniul culturii şi educaţiei, cursuri diplomatice şi cursuri de altă natură, în legătură cu apărarea civilă. Noi am simţit că partea română este gata să ofere şi să sprijine în continuare partea palestiniană pentru a organiza viitoarea administraţie palestiniană. Partea română ne-a asigurat de poziţia cu privire la soluţia celor două state iar România respectă legislaţia internaţională, legea internaţională, iar partea română ne-a transmis că chestiunile precum Ierusalimul, apa, refugiaţii sunt probleme negociabile şi aşteaptă să se ajungă la un acord între părţi. Iar noi am considerat că această poziţie este acceptabilă şi, într-un fel, excelentă, dar este poziţia tradiţională a părţii române. Noi am cerut din partea autorităţilor române să joace un rol constructiv în a apropia poziţiile celor două părţi în conflict. România are o lungă tradiţie de relaţii de prietenie, pe de o parte cu lumea arabă şi pe de altă parte cu Israelul. În trecut chiar a jucat un rol constructiv între părţi pentru a ajunge la un acord de pace. Noi ne-am exprimat aprecierea şi am cerut intensificarea jucării acestui rol pentru a apropia punctele de vedere. Noi, palestinienii, suntem interesaţi să păstrăm relaţiile bune şi de colaborare cu România, să le păstrăm şi să le dezvoltăm, pentru că noi credem că sunt multe valori care ne unesc. AGERPRES: În momentul anunţului că Guvernul ia în analiză mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim, dumneavoastră aţi fost chemat la Ramallah. Puteţi vorbi despre scenariile care s-au luat în acel moment în discuţie? S-a luat vreodată în discuţie ideea retragerii ambasadei Palestinei, dacă partea română decidea mutarea ambasadei din Israel? Fuad Kokaly: Nu vrem să mergem înainte de evenimente. Noi am discutat acolo mai multe variante, dar nu am ajuns la acest deznodământ. Acum, cum vedeţi, suntem aici, dar asta este o dovadă că relaţiile româno-palestiniene merg în direcţia corectă iar statul Palestina este interesat să construiască o relaţie cu toate ţările din lume, pentru că suntem parte în acest club internaţional. Obiectivul nostru este să construim cele mai bune relaţii cu toate statele din lume, ca parte din comunitatea internaţională care dorim să trăiască în securitate şi pace. AGERPRES: Pentru că relaţiile România-Palestina sunt foarte strânse, atât legat de ajutorul pe care România îl acordă Palestinei, cât şi de faptul că există şi familii mixte - cetăţeni palestinieni - cetăţeni români, în momentul în care s-a anunţat această analiză a mutării ambasadei, statul palestinian a fost, am putea spune, puţin dezamăgit? Emoţional vorbind. Fuad Kokaly: Cu siguranţă, o astfel de acţiune contravine interesului naţional palestinian. De asemenea, contravine legii internaţionale şi rezoluţiilor. Sunt rezoluţii emise de Consiliul de Securitate al ONU, care sunt clare în această privinţă. Iar obligaţia noastră şi dreptul nostru sunt să ne apărăm interesul naţional. Plus, această acţiune nu ar ajuta la realizarea păcii în zona noastră. Obiectivul nostru este să ajungem la o pace adevărată şi justă, bazată pe soluţia celor două state, acceptată de comunitatea internaţională, teritoriile ocupate din anul 1967, inclusiv Ierusalimul de Est, să trăiască Palestina şi Israelul în bună vecinătate, în pace şi securitate. Odată, comunitatea internaţională a acordat evreilor un stat numit Israel. Este timpul ca şi Palestinei comunitatea internaţională să acorde un stat independent şi suveran, cu o capitală la Ierusalimul de Est. Noi folosim instrumente diplomatice şi paşnice pentru a realiza obiectivul nostru. Acum 30 de ani, în 1988, când am declarat Statul Palestinei, am luat nişte decizii care au modificat lupta noastră prin alte instrumente diplomatice şi paşnice ca parte din comunitatea internaţională, pentru a realiza obiectivul nostru. Încă odată, respingem violenţa, suntem împotriva terorismului de toate tipurile iar noi avem convenţii şi tratate cu mai mult ţări din lume, în vederea luptei împotriva terorismului, inclusiv Statele Unite ale Americii. AGERPRES: Aţi vorbit de respingerea terorismului, dar discuţia care are în vedere soluţia celor două state se opreşte la perspectiva că în Cisiordania este Fatah iar în Gaza este Hamas - caracterizată, cel puţin de Israel, ca formaţiune teroristă. Trebuie să se echilibreze aceşti doi poli de putere pentru a fi o discuţie şi mai constructivă în vederea soluţiei celor două state şi în vederea, până la urmă, a păcii în regiune? Fuad Kokaly: Fără dubiu, situaţia actuală, scindarea între Cisiordania şi Gaza a dăunat imaginii Palestinei. Acest dosar este un dosar care se bucură de prioritate pe masa conducerii palestiniene iar noi depunem eforturi pentru a ajunge la reconciliere şi la un singur guvern şi a pune capăt, bineînţeles, cu ajutorul fraţilor noştri arabi, în frunte cu Egiptul. Noi, Autoritatea Palestiniană din Ramallah, respectăm propunerile egiptenilor iar noi din Ramallah, din Autoritatea Palestiniană şi din conducerea OEP-ului, depunem eforturi susţinute pentru a întoarce pagina, o pagină chiar întunecată în istoria poporului palestinian şi a ajunge la reconciliere. Dar trebuie să luăm în considerare că această scindare nu este palestiniano-palestiniană. Realitatea este că toată zona este scindată acum iar această scindare este întreţinută de nişte agende externe. De aceea, trebuie luată în considerare această dimensiune, când vorbim de scindarea poporului sau conducerii politice a poporului palestinian. AGERPRES: Şi agendele acestea străine se pare că se vor opri sau nu? Violenţele din Gaza au reînceput în momentul în care SUA au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Fuad Kokaly: Aceste agende exprimă interesul unor forţe regionale şi care, într-un fel, au interesul lor. Aceste agende sunt de mult în zona noastră. Ce vedem că este foarte interesant şi important este regresul situaţiei în zona arabă, regresul politic. AGERPRES: Vorbeaţi de rezoluţia Consiliului de Securitate ONU în ceea ce priveşte statutul Ierusalimului. România va candida la un loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU şi dumneavoastră aţi spus, anterior, că Palestina va susţine această candidatură. Totuşi, Palestina va aştepta un răspuns tranşant sau o decizie tranşantă a României privind eventuala mutare a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim pentru a-şi exprima această susţinere? Fuad Kokaly: Cu siguranţă ţările construiesc relaţiile reciproce pe baza interesului reciproc. De obicei, fac tratate sau înţelegeri între ele. Una din aceste înţelegeri este sprijinul reciproc. Iar când interesele ajung la un anume conflict, relaţiile intră în conflict. Noi suntem pro-sprijinirea candidaturii României în obţinerea unui loc nepermanent în Consiliul de Securitate al ONU iar noi avem o influenţă şi un respect între ţările din Liga Arabă şi din Organizaţia de Cooperare Islamică iar problema Ierusalimului, nu numai problema palestiniană, este o problemă arabă, musulmană şi creştină. Cu siguranţă, orice acţiune care contravine dreptului internaţional nu va fi acceptată de noi, arabii, musulmanii şi creştinii, în privinţa Ierusalimului. Eu am încredere şi sunt convins că nu vom ajunge la acest impas. Pentru aceasta, noi vom sprijini România în eforturile sale de a obţine un loc în Consiliul de Securitate al ONU. AGERPRES: Dar, până la momentul votului, România trebuie să spună foarte clar care este poziţia sa legată de ambasadă.... Fuad Kokaly: Dar România a spus. Preşedintele Iohannis a emis un comunicat pe această temă. Iar noi respectăm această comunicare şi suntem de partea ei. Până acum nu s-a întâmplat nimic care să contravină poziţiei domnului preşedinte iar acesta este un semn pozitiv şi pe el construim poziţia noastră. În mai multe ocazii, preşedintele Iohannis a declarat foarte clar şi răspicat că mutarea ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim contravine dreptului internaţional. AGERPRES: Pentru că există la nivelul Guvernului, în acest moment, un memorandum care analizează oportunitatea mutării ambasadei. Fuad Kokaly: Evaluarea este o problemă internă. Este o acţiune normală. România trebuie să facă o evaluare. Multe ţări au făcut această evaluare, mai ales după declaraţia lui Trump şi mutarea ambasadei, a intervenit un fapt nou în politica internaţională cu privire la Ierusalim. Iar noi credem că multe ţări din Europa au făcut evaluarea. Din partea noastră, evaluarea respectivă, este o chestiune românească, internă şi au tot dreptul să o facă. Indiferent care este rezultatul evaluării, pe noi ne interesează poziţia oficială, exprimată de preşedinte. AGERPRES: Partea română, cu care spuneţi că aţi discutat în această chestiune, este Administraţia Prezidenţială sau Guvernul sau partidul de guvernământ? Ce înseamnă cel mai mult "partea română"? Fuad Kokaly: Noi avem relaţii oficiale cu statul român. Pe noi ne interesează partea care are atribuţii în politica externă, respectiv Ministerul de Externe şi Preşedinţia. Altfel, ce spun partidele, ce spun preşedinţii de partid este o problemă a lor şi o problemă internă în peisajul politic. Bineînţeles că monitorizăm ce spun partidele şi studiem, dar noi urmărim şi ne luăm după poziţia oficială a statului român în politica externă - Preşedinţia şi ministrul de Externe. AGERPRES: Întorcându-ne la situaţia din regiune, recent Statele Unite ale Americii au declarat că vor retrage sprijinul către Agenţia ONU care se ocupă de situaţia refugiaţilor palestinieni. În momentul acela, ambasadoarea SUA la ONU a spus că, într-o măsură, asta înseamnă că varianta întoarcerii refugiaţilor palestinieni este scoasă din discuţie. Cum manageriază statul palestinian această situaţie şi cu ce se va compensa acel ajutor foarte mare pe care îl aduceau Statele Unite? Fuad Kokaly: În primul rând, vreau să spun că noi, palestinienii, suntem în faţa unei administraţii americane cam ciudate iar această administraţie a nesocotit tratatele dintre Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei şi administraţiile anterioare. A nesocotit dreptul internaţional şi legile emise de către Naţiunile Unite şi ameninţă cu retragerea din organizaţiile internaţionale care încearcă să aducă dreptate pentru poporul palestinian. Ultima retragere a fost din protocolul facultativ care reglementează relaţiile diplomatice internaţionale, de la Viena. Noi, palestinienii, am apelat la Curtea Penală Internaţională şi am dat Statele Unite în judecată pentru că, mutând ambasada sau recunoscând Ierusalimul drept capitala Israelului, încalcă dreptul internaţional. În 1980, două rezoluţii au fost emise de Consiliul de Securitate cu privire la Ierusalim - 476, 478, cele două rezoluţii care spun că statele nu au voie să mute ambasadele lor în Ierusalim şi asigură că Ierusalimul va păstra status quo-ul după rezoluţia 181, până să se ajungă la o soluţie negociabilă între părţile în conflict. Asta a fost în 1980. Pe baza acestei rezoluţii, multe state care au avut ambasade în Ierusalim le-au retras şi le-au mutat în Tel Aviv. (...) De asemenea, administraţia americană încearcă să conducă lumea în mod populist, a format o echipă care să se ocupe de rezolvarea situaţiei din Orientul Mijlociu formată din colonişti. Unii din membrii comisiei sunt mai radicali şi mai extremişti decât unii miniştri din cabinetul lui Netanyahu. Au început un "război" împotriva poporului palestinian. Oprirea ajutorului pentru Autoritatea Palestiniană, oprirea ajutorului pentru USAID, oprirea unor ajutoare pentru spitale din Ierusalimul de Est în valoare de 28 de milioane de dolari, care oferă servicii medicale iar, la sfârşit, oprirea ajutorului pentru UNRWA şi, cum aţi apreciat, încercarea de a scoate problema refugiaţilor din negocierile finale. Şi încercarea de a redenumi refugiaţii, o denumire care contravine chiar existenţei ONU. Pe lângă asta, administraţia americană actuală a creat o umbrelă pentru acţiunile, putem să le spunem sălbatice, israelienilor în Palestina ocupată - de asasinare extrajudiciară, ruperea căilor de comunicare între oraşe - colonizarea Palestinei, care pune în discuţiei rezoluţia celor două state. Altă problemă - administraţia americană nu recunoaşte că zona palestiniană este zonă ocupată din 1967 şi a găsit altă definire - că este un pământ sau un teritoriu în conflict între părţi. Iar ambasadorul american în Israel zice: De ce aveţi obiecţii împotriva colonizării? Israelul construieşte pe pământul său iar toţi emisarii administraţiei, pentru a găsi o soluţie paşnică, ei sprijină colonizarea. Această poziţie, noi o contracarăm cu nişte metode diplomatice creative. Baza noastră este dreptul internaţional şi legislaţia internaţională, prietenii noştri, care sunt mulţi în lume, inclusiv în Europa. Sunt multe state care au greutate în lume care nu sunt de acord cu poziţia americană. Noi ne bazăm pe justiţia cauzei noastre, justiţia care are un loc pronunţat în conştiinţa internaţională. Cauza palestiniană va rămâne. Trump va pleca. Nimeni nu poate să anuleze dreptul palestinienilor la întoarcere. Există 6,5 milioane de refugiaţi palestinieni, alţi 6,5 milioane care trăiesc în Palestina istorică. Cei care au probleme sunt israelienii, nu noi. Cum va acţiona cu această populaţie numeroasă? Cum va găsi o soluţie pentru autodeterminare şi dreptul lor naţional? Dacă nu vrea două state, altă variantă nu există decât un stat, un stat de apartheid. Cum vor reacţiona? Adevărul e că nu au un răspuns pentru rezolvarea situaţiei. Palestinienii au rădăcini adânci în Palestina istorică. Noi nu suntem un trib care poate fi alungat. Am fost, suntem şi vom fi acolo. Toate acţiunile luate de guvernele succesive ale israelienilor din 1948 până acum au avut scop alungarea palestinienilor, dar noi am rămas acolo. Adevărul este că nu există o conducere înţeleaptă în Israel. AGERPRES: Vorbeaţi de relaţia cetăţenilor palestinieni cu Israelul. În discursul Israelului, respectivii cetăţeni ar fi folosiţi de organizaţii teroriste împotriva lor. Fuad Kokaly: Vă cer în calitatea de jurnalist să mergeţi acolo, în Israel şi să dialogaţi cu palestinienii şi cu israelienii. Adevărul e că palestinienii care trăiesc în Israel suferă de discriminare. Din 1948 până acum, nu s-a construit un oraş. Sunt peste 100 de legi discriminatorii în Israel. Ultima lege este legea naţională, care defineşte statul Israel ca stat evreu. Ce a mai rămas pentru palestinieni? Dacă există organizaţii teroriste care se folosesc aceste legi de discriminare şi, pe de altă parte, aceste legi de discriminare fac ca organizaţiile teroriste să aibă un motiv în plus. Trebuie să luăm în considerare că există un fel de dezamăgire care domină în zona arabă din Israel. Pe lângă lipsa de dezvoltare economică, dezvoltare socială, în zona arabă, în general, arabii se simt dezamăgiţi din cauza politicii administraţiilor americane vizavi de ei şi de sprijinirea poziţiei israelienilor. Luaţi în considerare că Israelul acţionează ca un stat care se situează peste legea internaţională. Acţionează precum un stat care a venit din cer. Se consideră cel mai înţelept popor din lume şi au dreptul să acţioneze cum vor ei, fără a socoti nicio lege. Într-un moment dat, Europa a acceptat faptul împlinit iar America continuă să accepte acest fapt. De asta, unele state au luat exemplul şi au hotărât să acţioneze deasupra legii. Cum va fi imaginea lumii dacă alte state iau exemplul Israelului şi acţionează aşa, de capul lor? (...) Adevărul e că americanii au început să construiască un atare sistem, pentru că au început să acţioneze în afara dreptului internaţional. Noi nu ştim unde va ajunge această lume după 10 ani, dacă această situaţie va continua. Situaţia americană care încalcă dreptul internaţional şi acţionează unilateral va fi un exemplu pentru alte state. AGERPRES: Palestina este o zonă de conflict, este văzută aşa de europeni, de cetăţeni ai SUA, care nu au această experienţă, de a trăi într-un conflict precum cel în care trăiţi dumneavoastră. Care este lucrul pe care partea lumii fără experienţa conflictului nu îl înţelege despre Palestina? Fuad Kokaly: Cred că nu ştiu şi nu au informaţii suficiente despre natura acestei ocupaţii militare şi despre acţiunile luate zilnic împotriva populaţiei palestiniene din teritoriile ocupate şi nu ştiu despre confiscarea drepturilor palestinienilor de către guvernul israelian şi armata israeliană de ocupaţie. Noi trăim sub o ocupaţie ideologică. Ei nu ne recunosc ca fiinţe umane sau un popor care are aşteptări politice. Ei nu cunosc că această ocupaţie a putut să confişte bogăţiile, pământurile în numele religiei. Ei nu ştiu terorismul zilnic practicat împotriva oamenilor, copiilor, femeilor din Palestina ocupată. Lumea nu ştie. Lumea nu ştie despre detaliile zilnice trăite de palestinieni sub ocupaţie şi trebuie să vă imaginaţi cum poate un om să supravieţuiască sub o ocupaţie militară. Eu recomand fiecăruia care vrea să ştie adevărul să se ducă acolo şi să vadă la faţa locului cum este. Ce vorbesc eu a fost scris, relatat de mulţi ziarişti israelieni şi cel mai proeminent ziarist care vorbeşte despre acţiunile armatei israeliene în teritoriu este Gideon Levy şi Breaking the Silence. AGERPRES: Pragmatic vorbind, pentru evoluţia economică a Palestinei trebuie găsită o soluţie. Citeam un raport al Băncii Mondiale care spunea că lipsa progresului către pace creează o situaţie economică nesustenabilă în Palestina. Fuad Kokaly: Bineînţeles, pentru că Palestina este sub ocupaţie iar israelienii controlează graniţele. Israelul permite şi interzice, iar economia palestiniană este o anexă a economiei israeliene. Iar această situaţie reprezintă un beneficiu pentru economia israeliană. În situaţia în care se realizează o pace adevărată, în care avem un stat independent, controlul graniţelor, aeroporturilor, porturilor, bineînţeles că situaţia economiei din Palestina se va îmbunătăţi. Noi avem condiţii pentru turismul religios. Avem o industrie uşoară, de exemplu industria pietrei. Pe offshore, avem industrie de gaze. Pe de altă parte, sunt mulţi investitori cu capital însemnat palestinian care sunt gata să vină să investească în Palestina. De asemenea, oameni de afaceri arabi. Lipsa păcii este un impediment principal în dezvoltarea omului şi bunăstării lui peste tot în lume. AGERPRES: Pentru că România celebrează anul acesta 100 de ani de la Marea Unire, Palestina consideră că există totuşi un sentiment de unire, cel puţin în regiune, între ţările arabe, de exemplu când s-a ridicat problema mutării ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim? Fuad Kokaly: Arabii sunt cei mai mulţi care au nevoie de unitate iar sentimentul unităţii în lumea arabă este un sentiment general, în toată lumea, iar arabii au încercat unitatea de 100 de ani şi au conştientizat importanţa ei. Dar au eşuat în a realiza ţelul, din motive interne şi alte motive externe. Cel mai important motiv extern este colonialismul şi înfiinţarea statului Israel în inima lumii arabe şi nu am avut parte de conducători străluciţi care să realizeze unitatea arabă. De asta, consider că cei care s-au adunat în Alba Iulia, în 1918 erau oameni chiar mari. Trebuie să ne aplecăm în memoria lor pentru că au conştientizat ce înseamnă unitate şi au realizat-o. Iar această unitate este baza materială pentru România pe care o vedem acum. Ei au servit generaţiile viitoare şi le-au dat o viaţă demnă, de aceea, adresez respectul meu pentru acei conducători, felicit poporul român pentru această unitate. Doresc să îi urez României progres şi prosperitate, cu ocazia sărbătoririi Centenarului. Felicit poporul român şi nu pot să uit să mă închin memoriei celor care au realizat unitatea poporului român. AGERPRES: Puteţi descrie, într-un cuvânt, relaţia între Palestina şi SUA în acest moment? Fuad Kokaly: Nu există o relaţie. Putem să o descriem ca foarte încordată şi foarte rea, cu actuala administraţie. Noi sperăm că actuala administraţie să reconsidere poziţia ei vizavi de poporul palestinian, să fie mai justă şi mai echilibrată când vine vorba de conflictul palestiniano-israelian. Noi am sperat ca administraţia americană să joace un rol echilibrat, mediator şi chiar un rol determinant pentru a împinge cele două părţi să ajungă la o rezolvare a conflictului, dar ne-a dezamăgit. Cred că actuala administraţie a dezamăgit mai mulţi aliaţi în lume. Statele Unite ale Americii conduc o politică foarte periculoasă, primejdioasă. Ameninţă să ajungă la o situaţie de haos. Sper să reconsidere poziţia şi politica lor şi să fie un garant al respectării dreptului internaţional, pentru că noi avem nevoie de stabilitate şi de pace în lume. AGERPRES: Deşi SUA spun că au au plan care ar duce la pace, un plan cu varianta celor două state... Fuad Kokaly : Administraţia actuală nu a vorbit niciodată despre soluţia cu cele două state. Ei au vorbit despre un plan şi noi am fost deschişi să discutăm planul. Trimisul lui Trump a vizitat zona de 24 de ori iar preşedintele Abbas s-a întâlnit cu Trump de cinci ori. Toate bune, până la data de 6 decembrie, 2017, când a declarat unilateral că recunoaşte Ierusalimul drept capitala Statului Israel şi mutarea ambasadei. Şi pe urmă, au început acţiunile împotriva noastră. Oare acesta este planul de care vorbea când a venit la Casa Albă? A declarat minţind că Palestina trebuie să vină la masa tratativelor, să negociem. Noi nu respingem negocierile. La orice moment, suntem gata să venim la masa negocierilor când Trump ne cheamă la negocieri. Dar negocieri de dragul negocierilor nu sunt reale. Trebuie să avem un calendar. Cei care au sabotat negocierile în 2013 sunt israelienii. Declaraţia lui John Kerry în această privinţă e clară. El a declarat că israelienii au sabotat. Israelienii vor negocieri ca să spună lumii întregi că ei negociază iar aceste negocieri să reprezinte o umbrelă pentru continuarea colonizării Palestinei ocupate. Noi negociem cu israelienii din 1991. Am ajuns la Oslo în 1993. Atunci, numărul coloniştilor în Cisiordania şi Ierusalimul de Est era de 80.000. Acum sunt 800.000. Aceasta s-a întâmplat în timpul aşa-numitelor negocieri. Noi suntem cu negocierile, dar ce să mai negociem? Toate sunt clare. Ecuaţia este foarte simplă - sau suntem de acord cu soluţia celor două state şi facem un calendar şi începem să îl punem în aplicare sau cealaltă variantă este să trăim sub ocupaţie. 