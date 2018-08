CentenarDiplomatic Nicolae Comanescu: Iordania, un partener real pentru Romania si comunitatea euro-atlantica

Printr-o ''politică echilibrată şi printr-o gândire strategică la nivel înalt'', Iordania reprezintă un ''factor esenţial pentru stabilitatea regiunii'' în care se află şi ''un partener real pentru România şi pentru comunitatea euro-atlantică în general'', a afirmat ambasadorul României în Regatul Haşemit al Iordaniei, Nicolae Comănescu, într-un interviu acordat AGERPRES. Ambasadorul român a vorbit, în cadrul acestui interviu acordat prin email, despre istoria relaţiilor politico-diplomatice şi economice dintre România şi Iordania şi despre rolul comunităţii româno-iordaniane în consolidarea acestora. Diplomatul a apreciat că există o mare deschidere pentru identificarea şi stimularea de noi oportunităţi comerciale şi de investiţii. În opinia sa, cooperarea în domeniul cultural şi educaţional reprezintă de asemenea o prioritate, precum şi promovarea şi dezvoltarea turismului între cele două ţări. Nicolae Comănescu a precizat că o prioritate a mandatului său o constituie întărirea cooperării în domeniul educaţiei superioare. ''Sistemul educaţiei din România este bine cunoscut şi apreciat în Iordania, în special prin numărul mare de absolvenţi iordanieni care au contribuit la dezvoltarea Iordaniei şi care astăzi sunt recunoscuţi ca specialişti ocupând funcţii importante în statul iordanian, de la miniştri şi parlamentari la autorităţi locale'', a menţionat ambasadorul român. Cu prilejul aniversării Centenarului Marii Uniri, ambasadorul a menţionat între evenimentele organizate un proiect semnificativ, expoziţia "Tricolor", dedicată drapelului românesc, ''simbol marcant al evenimentelor istorice'' aniversate. Comunitatea românească se va implica într-o serie de evenimente şi apariţii în mass media din Iordania cu prilejul zilei de 1 Decembrie. Interviul face parte din proiectul editorial #CentenarDiplomatic desfăşurat de AGERPRES pe parcursul întregului an, cu accent pe relaţiile diplomatice în contextul aniversării a 100 de ani de la Marea Unire. AGERPRES: Iordania, ţara în care vă exercitaţi mandatul, se află într-o regiune extrem de volatilă, dacă ne gândim la războiul din Siria vecină, la instabilitatea din Irak sau la ultimele evenimente din Israel şi teritoriile palestiniene. Cât de grea este misiunea unui înalt diplomat într-o astfel de regiune? Nicolae Comănescu: Regiunea este într-adevăr extrem de complexă şi, aşa cum bine aţi surprins, este foarte volatilă. Iordania este înconjurată de o serie de conflicte, variate şi inter-conectate, prin natura lor şi acţiunea celor implicaţi. Impactul acestor conflicte asupra Iordaniei este masiv, fiind vizibil în economie şi în societate, nu în ultimul rând prin presiunea numărului foarte mare de refugiaţi, a căror găzduire solicită eforturi majore din partea autorităţilor, precum şi un sprijin internaţional considerabil şi constant. În acest context tensionat, Regatul Haşemit încearcă să promoveze şi să reprezinte un model de reformă, deschidere şi toleranţă în societate. Iordania, prin politicile adoptate, reprezintă o ancoră de stabilitate în regiune, încercând printr-o politică externă activă să reprezinte o voce moderată şi un factor de echilibru. Rolul este unul dificil, însă leadership-ul Iordaniei îl susţine eficient. Prin această politică echilibrată şi printr-o gândire strategică la nivel înalt, Iordania reprezintă un factor esenţial pentru stabilitatea regiunii şi un partener real pentru România şi pentru comunitatea euro-atlantică în general. După aproape doi ani de mandat, pot afirma că Iordania este o ţară complexă, dinamică şi foarte frumoasă. Tot astfel aş caracteriza şi misiunea diplomaţilor acreditaţi aici, sau cel puţin a mea, din punct de vedere profesional şi personal. Sunt multe provocări, nu este o misiune uşoară, dar avem şi multe satisfacţii, pentru că marcăm constant progrese în relaţia dintre cele două ţări. Această realitate se datorează şi profesionalismului interlocutorilor iordanieni, prin sprijinul constant pe care ni-l acordă la nivel politic. Iordania este o ţară cu un potenţial turistic deosebit, pe care încercăm să îl susţinem şi să îl încurajăm, o ţară cu oameni prietenoşi şi deschişi, care privesc România cu simpatie. AGERPRES: Cum au evoluat relaţiile dintre România şi Iordania de la stabilirea contactelor diplomatice la 2 aprilie 1965? În ce domenii există potenţial de dezvoltare a acestora? Nicolae Comănescu: Relaţiile dintre România şi Iordania au o lungă istorie de cooperare politico-diplomatică şi economică, care au cunoscut o permanentă consolidare. Relaţiile au fost substanţial întărite şi de o puternică şi activă comunitate româno-iordaniană. Se poate spune cu certitudine că există un fond pozitiv al relaţiei şi un mare potenţial pentru aprofundarea cooperării în câteva domenii specifice. Pe parcursul mandatului meu am avut în vedere tratarea cu cea mai mare prioritate a domeniului economic. Avem o mare deschidere pentru identificarea şi stimularea de noi oportunităţi comerciale şi de investiţii. Dispunem şi de cadrul juridic necesar, în ultimii ani fiind semnate o serie de documente bilaterale în acest scop. Urmărim creşterea şi diversificarea schimburilor comerciale bilaterale, inclusiv prin sprijinirea importurilor iordaniene în România, câteva modalităţi concrete fiind deja identificate, în urma ultimelor vizite şi a organizării unui Forum de Afaceri în luna aprilie a acestui an, unde au participat peste 100 de companii româneşti şi iordaniene. Cooperarea în domeniul cultural şi educaţional este de asemenea susţinută prioritar, ca una dintre cele mai bune modalităţi de a apropia societăţile noastre. Promovarea şi dezvoltarea turismului între ţările noastre reprezintă o altă direcţie de interes, constant urmărită, deja constatăm progrese cel puţin în ce priveşte numărul turiştilor români care vizitează Iordania. În scopul stimulării contactelor între ţările noastre lucrăm în prezent la simplificarea procedurilor de călătorie. Avem în vedere eficientizarea procesului de acordare a vizelor, prin sistemul de aplicaţii online, care reduce substanţial timpul de aşteptare/acordare a vizelor. Avem, aşadar, toate premisele pentru ridicarea relaţiei de ansamblu la un nivel superior iar frecvenţa deosebită din ultima perioadă şi nivelul înalt al dialogului politic bilateral pot susţine un astfel de obiectiv. AGERPRES: Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Ministerul Fondurilor Europene au în derulare programul Diaspora Start-UP, care asigură linii de finanţare destinate cetăţenilor români din afara graniţelor şi celor reîntorşi recent care doresc să-şi valorifice abilităţile profesionale dobândite în exterior, prin deschiderea unei afaceri în România. Câţi români din Iordania au beneficiat de acest program? Nicolae Comănescu: Din datele pe care le deţinem, nu există cetăţeni români din Iordania care să fi beneficiat de programul Diaspora Start-Up până în prezent. Am încurajat permanent cetăţenii români din Iordania să aplice, prin intermediul celor trei asociaţii româneşti, pentru programele destinate diasporei şi cred că, prin specificul comunităţii româneşti din Iordania, există un mare potenţial. Reprezentată în majoritate de femei căsătorite cu iordanieni, comunitatea este organizată în asociaţii cu profil românesc, care contribuie constant cu sau în sprijinul Ambasadei, la promovarea produselor tradiţionale româneşti, cele mai multe dintre acestea fiind create de membre ale asociaţiilor şi având un nivel calitativ şi estetic ridicat. Aceste produse sunt foarte apreciate pe plan local, un exemplu concludent fiind Bazarul Diplomatic, o expoziţie de produse tradiţionale, cu vânzare în scopuri caritabile, la care ambasada, cu sprijinul comunităţii, a fost reprezentată foarte bine, inclusiv printr-o donaţie substanţială. Printr-o mai bună organizare a acestor asociaţii sau prin iniţiative individuale ale reprezentanţilor comunităţii de a elabora proiecte, încurajate constant de ambasadă, accesarea fondurilor guvernamentale puse la dispoziţie pentru sprijinirea diasporei reprezintă o modalitate concretă de a extinde şi dinamiza activitatea şi interesele comunităţii. AGERPRES: Acelaşi minister derulează şi proiectul editorial Revista Comunităţilor Româneşti, care îşi propune promovarea activităţilor asociaţiilor româneşti şi sprijinirea acestora, pentru a crea noi conexiuni între entităţile mediului asociativ din afara graniţelor ţării, dar şi pentru a le invita să fie parteneri de dialog ai ministerului. În ce stadiu se află acest proiect în cazul comunităţii româneşti din Iordania? Nicolae Comănescu: Asociaţia Iordaniano-Română pentru Cultură (AIRC), una dintre cele mai active şi dinamice asociaţii, condusă de doamna Geanina Abu Al-Haija, cooperează în mod constant cu Revista Comunităţilor Româneşti, prin publicarea de articole care prezintă activităţile culturale organizate de AIRC, dar şi prin promovarea revistei în rândul comunităţii românilor din Iordania prin intermediul AIRC (web-site, social media etc.). AIRC şi celelalte două asociaţii iordaniano-române (Asociaţia Româncelor din Iordania pentru Dezvoltare Socială / ARIDS, condusă de doamna Viloria Dawood, şi Forumul Cultural Româno-Iordanian pentru Tineret / FCRIT, condus de domnişoara Maria Barakat) desfăşoară constant activităţi pentru menţinerea vie a limbii şi culturii române în rândul comunităţii româneşti din Iordania (în special al celei de-a doua generaţii de români - proveniţi din familii mixte), sprijinind astfel, chiar dacă nu printr-un dialog direct, obiectivele Ministerului Românilor de Pretutindeni. AGERPRES: Numărul cetăţenilor români în Iordania este estimat la circa 3.500 de persoane, majoritatea având şi cetăţenia iordaniană. În ultimii ani, în Iordania au fost înfiinţate şi funcţionează organizaţii de reprezentare ale comunităţii româneşti şi româno-iordaniene. Care este rolul acestora şi în ce constau activităţile lor? Nicolae Comănescu: Numărul cetăţenilor români din Iordania este de aproximativ 5.000 de persoane, majoritatea făcând parte din familii mixte, alături de cetăţeni iordanieni care au studiat în România în perioada anilor '70 - '80. Mare parte a cetăţenilor români au obţinut şi cetăţenia iordaniană urmare a întemeierii familiei şi stabilirii în Iordania. Îi sprijinim cu toată deschiderea şi îi încurajăm să ţină legătura cu ambasada. În Iordania funcţionează trei asociaţii cu profil românesc şi un club al absolvenţilor iordanieni de studii superioare în România. Rolul de bază al asociaţiilor este de a promova interesele comunităţii româneşti, cu accent pe activităţi cu profil cultural, iar scopul clubului este de a sprijini relaţia de cooperare între România şi Regatul Haşemit al Iordaniei. Asociaţiile româneşti se implică, în sprijinul ambasadei sau chiar individual, în organizarea unor evenimente care promovează cultura, civilizaţia şi tradiţiile româneşti - "Ziua Brâncuşi", "Ziua Limbii Române", "Ziua Mărţişorului" etc. Ocazional, comunitatea se implică pentru sprijinirea unor conaţionali care traversează situaţii personale delicate, cum ar fi dificultăţi financiare sau conflicte domestice. Susţinem mediul asociativ şi promovăm proiecte de interes pentru aceştia, inclusiv prin atragerea de fonduri de la instituţii din România. Unul dintre proiectele concrete pe care l-am dori concretizat este organizarea unor cursuri de limbă română şi contăm pe sprijinul asociaţiilor în acest sens. În ceea ce îi priveşte pe foştii absolvenţi de studii superioare în România - în număr de aproximativ 13.000-, aceştia sunt acum specialişti de succes, cu experienţă considerabilă în cele mai variate domenii, care se bucură de respectul comunităţilor din care fac parte şi al României în mod special. Succesul acestora este un motiv de mândrie pentru şcoala românească iar menţinerea legăturii acestora cu România este un privilegiu pentru Ambasadă. Colaborarea cu ambele categorii a decurs întotdeauna foarte bine, limba şi cultura română fiind un liant între cele două comunităţi. Trebuie subliniat că cele două comunităţi au un rol deosebit. Ele reprezintă o punte de legătură între societăţile noastre, contribuind la creşterea încrederii, simpatiei şi prieteniei reciproce şi la dezvoltarea unei baze reale pe care se poate construi pe mai departe relaţia solidă între ţările noastre. O prioritate a mandatului meu este întărirea cooperării în domeniul educaţiei superioare. Deşi România nu mai poate acorda acelaşi număr de burse ca în anii '70-'80, consider că stabilirea unor relaţii directe între universităţile din România şi cele din Iordania este un mijloc eficient de creştere, în perioada următoare, a schimbului de studenţi, inclusiv prin accesarea programelor europene, precum Erasmus Plus. Sistemul educaţiei din România este bine cunoscut şi apreciat în Iordania, în special prin numărul mare de absolvenţi iordanieni care au contribuit la dezvoltarea Iordaniei şi care astăzi sunt recunoscuţi ca specialişti ocupând funcţii importante în statul iordanian, de la miniştri şi parlamentari la autorităţi locale. AGERPRES: Pe fondul preocupării de păstrare a identităţii românilor din Regatul Haşemit al Iordaniei prin cultură, limbă şi tradiţii, precum şi pentru promovarea culturii româneşti şi europene în rândul publicului iordanian, în 2014 Institutul Cultural Român s-a afiliat la cluster-ul EUNIC din Amman. Cum evoluează această colaborare şi care sunt obiectivele acesteia pentru comunitatea românească? Nicolae Comănescu: Participarea la proiectele EUNIC a devenit o constantă a activităţii misiunii pentru promovarea culturii româneşti şi a valorilor comune europene. Afilierea Institutului Cultural Român la cluster-ul EUNIC Amman aduce un plus real de valoare eforturilor desfăşurate de ambasadă pentru a promova aceste obiective în Iordania, misiunea fiind reprezentantul local al României în cluster. Contextul profund european în care se desfăşoară toate proiectele EUNIC integrează promovarea limbii şi culturii române în sistemul de valori şi principii care stau la baza civilizaţiei europene. Această asociere extinde valenţele, impactul şi publicul ţintă al proiectelor noastre culturale. Trebuie menţionat şi că activitatea EUNIC Amman este între cele mai consistente din regiune, clusterul fiind considerat un model în ce priveşte numărul şi substanţa activităţilor organizate. Programul EUNIC conţine o varietate de activităţi culturale şi artistice (concerte, proiecţii de film, expoziţii, ateliere lingvistice şi culinare etc.) iar colaborarea se desfăşoară foarte bine. Printre cele mai cunoscute şi ample proiecte sunt Ziua Europeană a Limbilor şi Festivalul Filmului European (la a 30-a aniversare anul acesta), la care s-a participat constant după afilierea ICR la cluster. Pe lângă sprijinul constant al ICR pentru susţinerea acestor activităţi, anul acesta am avut o contribuţie şi din partea mediului asociativ românesc la activităţile asumate de ambasadă sub umbrela EUNIC, aspect care pune în valoare potenţialul cultural existent în rândul membrilor comunităţii româneşti din Iordania. AGERPRES: Anul 2018 este anul Centenarului Marii Uniri. Ce evenimente vor fi organizate cu acest prilej de către Ambasada României în Iordania? Nicolae Comănescu: Centenarul Marii Uniri reprezintă o aniversare de o semnificaţie deosebită pentru toţi românii. Ca şi realizarea remarcabilă din 1918, de unire a românilor din principalele regiuni româneşti, centenarul ei trebuie să fie o ocazie de a marca forţa, unitatea şi continuitatea poporului român. Noi ne-am propus celebrarea acestei idei pe parcursul întregului an, atât în cadrul evenimentelor care compun programul cultural anual (Ziua Brâncuşi, Ziua Unirii, Ziua Francofoniei, Ziua limbii Române, Ziua Naţională), cărora le dăm o mai mare amploare şi vizibilitate, făcând cunoscută aniversarea şi semnificaţia sa deosebită, precum şi prin introducerea unor proiecte şi evenimente noi, special dedicate Centenarului. Din categoria celor din urmă menţionăm o serie de colaborări ale Ambasadei cu mass-media, în special TV dar şi presa scrisă, pentru a face cunoscut publicului larg din ţara de reşedinţă simbolistica Centenarului şi România. O primă invitaţie a avut deja loc, la o emisiune culturală de mare audienţă, în cadrul căreia reprezentantele comunităţii româneşti au prezentat tradiţii şi costume populare româneşti (prezenţa acestora fiind facilitată de Ambasadă). Un proiect semnificativ dedicat aniversării Centenarului Marii Uniri, de care suntem foarte mândri, este expoziţia "Tricolor", dedicată drapelului românesc, simbol marcant al evenimentelor istorice pe care le celebrăm. Este un proiect de artă iniţiat şi finalizat exclusiv pe plan local, cu un impact şi o simbolistică deosebite, care a avut un prim succes la lansarea sa în cadrul Săptămânii Francofoniei, împreună cu ambasada Franţei la Amman. Sursa foto: (C) Ambasada Romaniei in Iordania Pentru expoziţia "Tricolor" au fost realizate, de către un cunoscut pictor iordanian, Khaldoun Daoud, creaţii artistice cu utilizarea exclusivă a celor trei culori ale steagului românesc (picturi în ulei pe pânză şi lemn, sculpturi şi obiecte din lemn, acuarelă). Toate picturile şi obiectele de artă expuse reprezintă, în viziunea artistului, faţete ale României - de la frumuseţea naturii sale până la trăsături de suflet ale poporului român. Expoziţia a fost realizată cu sprijinul omului de afaceri iordanian Hasan Wahbeh, absolvent de studii superioare în România. Personalităţile celor doi şi afinitatea lor faţă de România au transformat acest proiect într-un act artistic impresionant şi într-o frumoasă punte culturală de legătură între Iordania şi România. Avem în vedere vernisarea expoziţiei şi în România. Lansarea acestei expoziţii la Institutul Francez a fost un eveniment de succes. Au fost aproximativ 150 de participanţi, printre care înalţi oficiali iordanieni (miniştri), reprezentanţi ai corpului diplomatic (ambasadori, ataşaţi culturali etc), membri ai mediilor academic, de afaceri şi mass-media locale (preşedintele Jordan TV etc). Creativitatea, originalitatea şi simbolismul expoziţiei au avut un real impact de imagine, fiind apreciate în mod deosebit de audienţă. Totodată, am dorit să celebrăm Centenarul şi împreună cu Franţa, pentru că sprijinul său a fost esenţial pentru concretizarea realizării istorice reprezentante de Marea Unire, precum şi pentru că în 2018 sărbătorim, de asemenea, 170 de ani de la prezentarea pentru prima dată a drapelului tricolor la Paris, în contextul Revoluţiei franceze. Mai avem câteva evenimente planificate, până la sfârşitul anului, dar cele mai semnificative vor fi cu siguranţă cele organizate în contextul Zilei Naţionale, de 1 Decembrie, care marchează aniversarea efectivă a celor 100 de ani de la Marea Unire şi a căror organizare se află în derulare. La Festivalul de Film European, care va avea loc în luna octombrie, vom proiecta filmul românesc "România Neîmblânzită" care va deschide Festivalul. Festivitatea de deschidere se bucură de maximă vizibilitate şi va fi, cu siguranţă,un bun prilej de a marca contextul Centenarului. Vom avea, de asemenea, o serie de evenimente şi apariţii în mass media din Iordania pe măsură ce ne vom apropria de 1 Decembrie, acţiuni la care vom invita comunitatea românească din Iordania să se implice.AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)