CENTENARUL MARII UNIRI. Papa Francisc, mesaj pentru romani de Ziua Nationala

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cardinalul Francesco Monterisi, arhipreotemerit al Bazilicii Papale San Paolo fuori le Mura, a transmis, la manifestarile organizate la Cluj cu ocazia Zilei Nationale, felicitarile Papei Francisc adresate romanilor. "Sunt onorat sa particip la acest moment aniversar al Zilei Nationale a Romaniei, ca reprezentant al Pontifului roman Papa Francisc, episcopul Romei, aici, la Cluj, in anul aniversarii unui secol de la marele eveniment de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia. Aici, in capitala culturala a Transilvaniei, prin aportul elitelor intelectuale formate la primele scoli universitare, sub binecuvantarea celor doua biserici romanesti nationale, cea ortodoxa, romana, si cea greco-catolica, unitatea nationala a devenit o sta ...