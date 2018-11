Centenarul Marii Uniri: Trei zile de sarbatoare, la Alba Iulia - programul evenimentelor

Autostrada Urbana le va ingreuna drumul spre birou corporatistilor din Pipera. Ce poate face Primaria pentru a evita acest lucru Odata cu inaugurarea ciotului de autostrada dintre Centura Capitalei si Soseaua Petricani - care ar urma sa aiba loc in doar 3 saptamani - traficul in zona de birouri din Pipera risca sa devina infernal. Iata cat ar putea dura aglomeratia, dar si ce solutii au autoritatile pentru a fluidiza traficul ...

Tariceanu decide daca va candida la prezidentiale dupa alegerile europarlamentare Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat luni seara ca partidul pe care il conduce are sanse sa obtina un scor de 15% la alegerile europarlamentare de anul viitor, mentionand ca dupa acestea va decide daca va candida pentru functia de presedinte al Romaniei.

Damian Draghici va deveni tata pentru a doua oara! Iubita lui, Cristina Stroe, este insarcinata Damian Drăghici și Cristina Stroe sunt foarte fericiți, deoarece vor deveni părinți. Artistul va fi a doua oară tătic, el mai având o fiică, de vârsta iubitei sale, adică de 25 de ani. Cei doi vor avea un băiețel, scrie Libertatea.ro, și sunt nerăbdători să facă cunoștintă cu el. Cristina a postat recent un mesaj […] The post Damian Drăghici va deveni tată pentru a doua oară! Iubita lui, Cristina Stroe, este însărcinată appeared first on Cancan.ro.

Caz șocant in Dambovița! Un barbat de 65 de ani s-a sinucis dupa ce soția lui a decis sa divorțeze Tragedia a avut loc într-o localitate din Dâmbovița, unde un bărbat de 65 de ani și-a pus capăt zilelor după ce a sunat la 112. Acesta le-a spus polițiștilor că vrea să își ia viața, iar agenții au încercat să îl convingă să renunțe la plan. Totul a fost în zadar. Când au ajuns la […] The post Caz șocant în Dâmbovița! Un bărbat de 65 de ani s-a sinucis după ce soția lui a decis să divorțeze appeared first on Cancan.ro.

Simona Halep va primi „Crucea Sf. Andrei” pentru mireni, din partea Arhiepiscopiei Tomisului Sportiva Simona Halep va primi, marți, distincția eparhială a Arhiepiscopiei Tomisului pentru mireni, „Crucea Sf. Andrei (a Dobrogei), din partea IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului. Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, Simona Halep primește distincția la Catedrala Arhiepiscopală „Sf. Ap. Petru și Pavel”. „Gestul este menit să pună în valoare personalitatea excepțională a tinerei sportive constănțene […] The post Simona Halep va primi „Crucea Sf. Andrei” pentru mireni, din partea Arhiepiscopiei Tomisului appeared first on Cancan.ro.

Dinamo a castigat, 0-1, in deplasare cu FC Voluntari in Liga I Betano Dinamo a învins-o dramatic pe FC Voluntari, cu scorul de 1-0, luni seara, în deplasare, în ultimul meci din etapa a 14-a a Ligii 1. Unicul gol al partidei a fost înscris de portughezul Diogo Salomao (90+4 din penalty), după un henţ comis în careu de croatul Ivan Zgrablic, la şutul lui Dan Nistor.

Cod galben de ceata in trei judete din Transilvania Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi dimineaţa, o atenţionare cod galben de ceaţă pentru judeţele Bihor, Maramureş şi Satu Mare, vizibilitatea putând să scadă sub 50 de metri.

Regimul de la Teheran sfideaza SUA. Exporturile de petrol iranian vor continua in ciuda sancțiunilor Iranul va continua să vândă petrol şi va încălca sancţiunile reinstituite de Statele Unite pentru sectorul energetic şi cel bancar, a informat preşedintele iranian, Hassan Rouhani, într-o întâlnire cu economişti televizată în direct, scrie Reuters.„America a dorit ca vânzările de petrol ale Iranului ...

UPDATE Eurodeputatii din Comisia pentru libertati civile cer o aderare rapida a Bulgariei si Romaniei la Schengen Miniştrii din UE ar trebui să primească în cât mai scurt timp posibil Bulgaria şi România în spaţiul Schengen de liberă circulaţie, îndeamnă eurodeputaţii din Comisia pentru libertăţi civile (LIBE), potrivit unui comunicat dat publicităţii luni pe site-ul Parlamentului European. Eurodeputaţii şi- ...