Centenarul Societatii Simfonice "George Enescu", la Palatul Culturii din Iasi

La 18 octombrie 1918, aflat la Iasi, in Capitala Renasterii Nationale, marele compozitor George Enescu daruia numele sau Societatii Simfonice al carei viitor il intrevedea in Tara care, peste mai putin de doua luni, avea sa fie Romania Mare. La 100 de ani de atunci, Orasul Regal Iasi celebreaza, in cadrul Programului Centenar al Primariei Municipiului pentru perioada 2017-2020 si cu sustinerea pianistei Raluca Stirbat, memoria lui George Enescu si a Societatii Simfonice pe care acesta a intemeiat-o. Evenimentul intitulat Centenarul Societatii Simfonice „George Enescu" va avea loc in ziua de 18 octombrie 2018, la Palatul Culturii ...