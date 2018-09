Centrul de Excelenta Iasi isi deschide portile pentru noul an scolar

Centru de excelenta Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Centrul de Excelenta Iasi organizeaza in anul scolar 2018-2019 activitati de pregatire la matematica pentru elevii din clasele a III-a si a IV-a. Se vor constitui cate 2 grupe la fiecare nivel, formate din cate 24 de elevi. Testarea pentru admiterea la Centrul de Excelenta va avea loc SAMBATA, 22.09.2018, ora 900, la Colegiul National „Costache Negruzzi", Iasi. Proba are durata de 90 de minute. Intrarea elevilor in sali va fi permisa pana la ora 830, pe baza carnetului de elev cu poza, vizat pentru anul scolar curent. Inscrierea elevilor se va face la secretariatul Colegiului National „Costache Negruzzi" Iasi, in perioada 17.09.2018-21.09.2018, intre orele 13.00-15.00 ...