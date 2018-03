Centrul Educational Melba – Before School si After School

Centrul educational Melba – www.melba.ro – este situat in cartierul Tineretului, pe strada Lanariei nr. 17. Locatia se afla intre parcurile Tineretului si Carol. Este o zona foarte frumoasa si linistita. Centrul functioneaza de 15 ani, sub indrumarea fondatorului, doamna Elena Stefan. Cu o bogata activitate in invatamant doamna Elena Stefan manifesta o mare afectiune fata de copii. Ii trateaza pe acestia ca si pe propriii copii. Este foarte atenta la problemelelor si cauta sa le rezolve ca ...