Centrul municipiului Timisoara, impodobit cu flori, in cadrul celei de-a patra editii a Festivalului Timfloralis. FOTO

Centrul municipiului Timişoara va fi împodobit cu flori, în cadrul celei de-a patra ediţii a Festivalului Timfloralis la care vor participa florişti internaţionali şi români. Nu vor lipsi decoraţiunile, iar participanţii vor realiza din flori simbolurile Centenarului şi anului 2021 când Timişoara va fi Capitală Culturală Europeană. Potrivit unui comunicat de presă, de joi, al Primăriei Timişoara, Festivalul Timfloralis 2018 se va desfăşura în perioada 27- 29 aprilie a.c. şi va prezenta publicului larg creaţii ale unor florişti internaţionali dar şi timişoreni. Piaţa Victoriei găzduieşte pe platoul din faţa Operei proiectul "The Future is Here" al floristului Olandez Dennis Kneepkens, dar şi elemente de mobilier floristic decorate de către floristul Florin Jiboc. Foto: Facebook Fântâna arteziană din centrul Timişoarei poartă în acest an amprenta Filomenei Brisc, iar tânăra floristă Alexandra Luca va realiza proiectul "Maşina Timpului". Tot în zona centrală, timişorenii vor putea exploata imaginea superbă a photo corner-ului din acest an, "Hoop of Hope" realizat de către florista Bianca Negrea. Foto: facebook În Piaţa Libertăţii vor capta atenţia privitorilor proiectul floristei Diana Toma cu o reintrepretare florală a "Pomului Breslelor" şi proiectul "The Ethnic Spirit of Timişoara" aparţinând floristei Alina Nagy-Ghinea dar şi work-shop-urile susţinute de Facultatea de Horticultura si Silvicultura a Universităţii de Ştiinţe Agricole din Timişoara, SC Horticultura SA, Casa de Cultură a Studenţilor din Timişoara precu ...