Centrul pentru pacientii mari arsi din Iasi, dotat pana in martie 2019. Anuntul facut de Sorina Pintea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Patru centre pentru pacientii mari arsi - doua la Bucuresti, unul la Timisoara si unul la Targu Mures - ar urma sa fie construite in Romania dupa anul 2020, afirma Sorina Pintea. Ministrul Sanatatii a adaugat ca acesta este "un termen realist". Sorina Pintea mai spune ca aceste centre ar fi trebuit sa fie construite inca din anul 2014, cand a fost data o Hotarare de Guvern in acest sens, dar ''a fost multa birocratie, multa delasare si ani de zile in care lumea nu s-a interesat''. Citeste si: Medicii ieseni au fost pusi in fata unei situatii revoltatoare! Cu pacientul pe masa nu au indraznit sa mearga pana la capat! Pur si simplu le-a fost frica! Ministrul Sanatatii a adaugat ca centrele din Iasi s ...