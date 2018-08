centrunatura.ro: Sunt intreg

CINE SUNT EU?

Căutarea naturală a Sufletului fiecăruia dintre noi este după ÎNTREGIRE.Trăim o viață întreagă cu senzația că „lipsește ceva”, că ”nu este suficient” în noi înșine, că „nu suntem întregi”.Din această senzație apar stările de lipsă de valoare, de lipsă de încredere și indecizia.Este cea mai importantă întrebare a fiecărui om.Am descoperit că procesul nostru normal și natural de creștere și maturizare se blochează în diferite etape, din diferite motive.Și că aceste etape, odată recunoscute și trăite complet, pot duce la o vindecare sufletească de o profunzime incredibilă.Unul dintre marile DARURI ale procesului de detoxifiere și dietă al Școlii Sănătate 5D (www.centrulnatura.ro) – a fost, înțelegerea procesului prin care trec ființele umane și accentuarea re-amintirii etapelor NATURALE ale evoluției ființei umane (etape ”sărite” în perioadele timpurii ale vieții).Orice proces de evoluție / creștere / inițierea pe pământ areÎn viața noastră, cifra 9 este MAGICĂ, este cifra DESĂVÂRȘIRII, a completării unui ciclu, a finalului complet al unui proiect.În matematică există doar 9 cifre, cu care ne putem juca la infinit. Atât. Nu mai multe.Le putem aduna, înmulți, scădea, împărți și combina în moduri infinite.Dar ele sunt doar 9 cifre.De aceea, în viața noastră, cei mai mulți dintre noi vom trece prin– prin 9 PORȚI de transformare (numite uneori și ”inițieri”).Fiecare dintre noi areFără EXPERIENȚELE necesare creșterii sufletulului nostru, ne simțim GOI, INCOMPLEȚI și mai ales, NEFERICIȚI.Celeau fost descrise în feluri diferite în mitologii, în povești, în lucrări scrise de înțelepți și maeștri iluminați.Sunt mereu ACELEAȘI – doar că descrierile sunt diferite.Trecând prin ele în acest moment de mare schimbare din viața mea, le percep și le simt FOARTE CLAR.Am ales să le descriu detaliat, poate le voi face accesibile conceptual (la nivel logic) mai multora dintre voi, care le trăiesc fără a conștientiza ce fac.Punând o experiență în cuvinte fac legătura între INIMA (corpul) ce trăiește experiența și MINTEA ( ce încearcă să o explice).CAUT CUVINTE SIMPLE…..și mulțumesc că sunteți lângă mine în aceste căutări.M-a inspirat profund cartea ”(apărută la Editura Niculescu, în 2018) – mulțumesc enorm, Esin, pentru că ai fost mesagera Spiritului și mi-ai oferit cartea.Îți dedic, cu recunoștință, actuala mea înțelegere.sauCând trecem din preadolescență în junga adolescenței, fiecare dintre noi avem nevoie să permitem ”prea bunei mame”, mamei excesiv de protectoare, cea care ne-a ajutat să supraviețuim și să trăim confortabil în copilărie, să dispară – să moară, psihologic vorbind.Avem nevoie să lăsăm să moară în special ceea ce trebuie să moară, valorile și atitudinile ce nu mai hrănesc sufletul.Să permitem să moară, principiile morale ce ne protejează excesiv și nu ne permit să ieșim din cuibul cald și sigur al casei și familiei, pentru a explora lumea și a ne aventura în Necunoscut.Dacă stăm prea mult alături de mama ”prea bună” și excesiv de protectoare, rămânem în BLOCAJ, nu mai creștem.Ce se întâmplă cu FORȚA VIE A VIEȚII când crește, crește, crește, dar nu este lăsată să se transforme și expansioneze?EXPLODEAZĂ și nu mai rămâne nimic din ea.Sau se atrofiază și aproape dispare.Mulți ezită, șovăie și amână să treacă de prima poartă, găsindu-și miliarde de scuze și cedând la presiunile unei ”prea bune mame” excesiv de protectoare.Mama prea bună are nevoie să moară psihologic, pentru a permite să apară o ALTĂ MAMĂ – O MAMĂ INTERIOARĂ PERSPICACE numităAceastă– necesită antrenament și exersare, pentru a ști PE LOC ce este bine și ce avem nevoie, în fiecare moment.Intuiția este o mamă iubitoare, dar energică și exigentă, care ne împinge din cuib, să zburăm cu forțele proprii și nu ne lasă să mai lenevim.Erorile, greșelile, prostiile făcute reprezintă cele mai importante lecții ale INTUIȚIEI.Dacă nu suntem lăsați să încercăm singuri, să cădem, să ne rănim, să ne estimăm puterile reale, să le testăm și să le antrenăm – vom rămâne o viață întreagă cu senzația că LIPSEȘTE o experiență importantă din viața noastră.Cei mai mulți oameni (în special bărbații, dar și foarte multe femei) n-au avut parte de o INIȚIERE COMPLETĂ și o trecere prin prima poartă.Trecând de la o ”prea bună” și excesiv de protectoare mamă fizică, la o soție ce și-a preluat rolul de ”prea bună” mamă din prima, bărbații NU APUCĂ să trăiască complet perioada de AVENTURĂ și DE RISC din viața lor în adolescență / perioada de adultă tânăr (până la 28-29 de ani). Căsătoriți prea devreme, copiii apăruți prea devreme, responsabilitățile multe puse pe umeri prea devreme determină blocajul acestei PRIME INIȚIERI.Am văzut prea mulți oameni tineri NEFERICIȚI, aflați în mariaje reușite, dar lipsite de pasiune, de riscuri și de fiorii aventurii.Am văzut prea mulți oameni nefericiți care se anesteziază cu mâncare, băutură, socializare ieftină șiș tehnologie informatică.REMEDIUL?ASUMAREA RISCURILOR într-un nou proiect sau obiectiv, fără nicio călăuzire exterioară, doar pe seama INTUIȚIEI și a ghidărilor INIMII.O SCHIMBARE / O TRANSFORMARE / UN SALT ÎN NECUNOSCUT fără parașută, dar cu încredere deplină că există o susținere interioară din partea VIEȚII.Este ceea ce aleg și eu în acest moment al vieții.Am nevoie să vindec LIPSA CURAJULUI.Am nevoie să vindec FRICA DE NECUNOSCUT.Am nevoie să depășesc comoditatea unei situații sigure, dar rutiniere, a unei monotonii vibraționale și a lipsei timpului pentru mine.ÎMI LIPSEȘTE AVENTURA și mai ales, PASIUNEA indusă de confruntarea cu necunoscutul.Mama prea bună, excesiv de protectoare și siguranța prea mare a vieții declanșează BLOCAJE la nivelul SUFLETULUI.Abundența materială ucide sufletul, dacă acesta nu este lăsat să-și continue creșterea (sau să o reia de acolo unde s-a blocat, la momentul respectiv).Sfatul meu practic pentru toți cei care doresc să inițieze un proces de transformare important în viață, fără a-și asuma riscuri atât de mari precum cele ale unei schimbări de carieră, ar fi să înceapă din DULAPUL CU HAINE.Expuneți-le în casă – pe pat, pe jos, pe scaune.Uitați-vă la ele, evaluați-le. Priviți culorile, modelele, texturile, croielile.Care haine le îmbrăcați cu plăcere și realmente vă fac să fiți fericiți?CÂTE SUNT hainele cu care realmente vă simțiți bine?Care sunt cumpărate / alese de voi – și care sunt luate de alții (cei iubiți, sau apropiați)?CHIAR ȘTIE ALTCINEVA CE AVEȚI REALMENTE VOI NEVOIE?DE CE PERMITEȚI ALTEI PERSOANE SĂ ALEAGĂ CEEA CE LIPIȚI DE PIELEA ȘI CORPUL VOSTRU?Aveți nevoie de toate aceste haine?Miros bine?Se simt bine la pipăit?Vă plac?Ce ați dori să dați din ele?90%?MINUNAT.Înseamnă că puteți începe INIȚIEREA.Permiteți ”bunei mame” excesiv de protectoare, care vă vrea alături de ea, în tiparele ei mentale și nu vă permite să fiți voi înșivă, să dispară.Permiteți-i să moară psihologic.Dăm la o parte TOT CE ESTE VECHI, pentru a permite NOULUI să reintre în viața noastră.Iar NOUL va intra prinFITRUL ”ÎMI PLACE / NU ÎMI PLACE” / ”AM NEVOIE / NU AM NEVOIE”.Trecând prin prima inițiere, devenim iarăși ÎNTREGI.Psihologia numește asta ”proces de individuație”.Dând la o parte hainele care NU MAI SUNT EU – încep să devin EU.Primul pas înapoi spre mine însămi este făcut.Mulțumesc că suntem alături, mulțumesc că împărtășim un proces intim și profund de vindecare, dincolo de orice am discutat în articolele despre vindecarea fizică.Succes fiecăruia dintre voi în propriile revelații,Cu recunoștință, pentru ghidajul Vieții