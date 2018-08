centrunatura.ro: SUNTEM INTREGI – PARTEA A 2-A

După ce trecem prima probă, legată de acceptarea morții a ceea ce trebuie să moară și eliberarea ”mamei prea bune”, a mamei excesiv de protectoare, ne continuăm parcursul inițiatic (cel care ne duce din starea de naivitate, de copilărie și gândire magică, în starea de adult, ce-și asumă responsabilitatea completă pentru sine).Sper că deja voi toți ați înțeles că mă refer la viața fiecăruia dintre noi.Viața în sine este un ”parcurs inițiatic”.Cu toții suntem nevoiți să trecem de la o etapă la alta, întrucât EVOLUȚIA ne poartă mereu înainte.Dacă nu o facem ”de voie”, o vom face de nevoie.Viața găsește modalități să ne provoace și să ne arunce în cele mai crâncene crize, dacă refuzăm să creștem.A doua sarcină – AFLAREA UMBREIExistă o parte în fiecare dintre noi ce nu ne place și de care ne temem teribil.Unii o numesc ”umbra” alții ”diavolul sau vrăjitoarea interioară”.Este acea parte sălbatică, animalică, instinctuală, crudă, nemiloasă și reactivă din Natura noastră umană, despre care nu se vorbește, pe care toți o neglijează, o neagă, o ascund.Dar ea se încăpățânează să existe.Ba mai mult, ne influențează în moduri greu de înțeles, atunci când refuzăm să-i recunoaștem prezența.Părinții se luptă să dea la o parte această parte plină de vigoare și putere din psihicul copiilor lor.”Nu este frumos să faci asta” – ”nu este bine să te comporți așa” – ”este rău / urât / păcătos”, ”o să mergi în Iad dacă mai faci / spui asta” etc etc.Aceste fraze de negare a adevărului interior sunt auzite de atâtea ori în copilăria mică, încât devin naturalul minții adulților.Ca în povestea Cenușeresei și mamei / surorilor vitrege.Toți copii sunt învățați că este bine să fii bun, gingaș și blând precum Cenușăreasa și nu este bine să fii leneș, răzgâiat și invidios precum surorile vitrege.Dar cele două aspecte ale poveștii sunt cele două părți ale Sufletului și psihicului uman.În fiecare dintre noi sunt aspectele de lumină (umane, frumoase) ale Sufletului și aspectele de întuneric (animalice, sălbatice).Toate NE APARȚIN.Toate există în interiorul nostru și ne influențează profund.Una dintre sarcinile noastre CA ADULȚI este SĂ STABILIM CELE MAI BUNE RELAȚII CU ASPECTELE CELE MAI RELE DIN NOI ÎNȘINE.Există un conflict, o stare de tensiune mare între CINE SUNTEM ÎNVĂȚAȚI SĂ FIM și CINE SUNTEM CU ADEVĂRAT.Dr. Clarissa Pinkola Estes – în cartea ”Femei care aleargă cu lupii” spune că ” FEMEIA TREBUIE SĂ ÎNȚELEAGĂ CĂ A FI EA ÎNSĂȘI O ÎNDEPĂRTEAZĂ DE CEILALȚI, IAR A FI PE PLACUL CELORLALȚI O ÎNDEPĂRTEAZĂ DE EA ÎNSĂȘI.Tensiunea este teribilă și trebuie să o suporte, însă alegerea este clară”.Orice om are nevoie să permită Vechiului Sine să moară și noului Sine intuitiv să se nască.Noul Sine are nevoie să fie ÎNTREG – COMPLET – cu toate aspectele la locul lor, în sertarele corespunzătoare.Și ce voi face cu FURIA, cu IRITAREA, cu NERĂBDAREA, cu INVIDIA, cu GELOZIA, cu LENEVIA sau cu RĂSFĂȚUL? o să mă întrebați cu toții.Le voi privi în față, le voi cunoaște mai bine, le voi observa puterile și le voi folosi la momentul potrivit.Acolo unde este Natura noastră sălbatică și reactivă, tot acolo sunt și forțele pentru talentele și darurile cu care ne-am născut.Dintr-o stare de furie intensă se poate naște o decizie fermă și implacabilă pentru schimbare.Multe persoane nu au destulă motivație și putere pentru o schimbare a dietei.Dar când apare o emoție extrem de intensă în viața lor (frica pentru viață, furia pe trădarea unei persoane iubite, nemulțumirea pe o nedreptate survenită etc), își găsesc motivația atât pentru dietă, cât și pentru o schimbare masivă de stil de viață.Societatea în care trăim are așteptări destul de nesănătoase la fiecare dintre noi.La fel și familia în care ne aflăm.Avem nevoie de multă putere să rezistăm să rămânem noi înșine, în condițiile acestor presiuni.Exact partea de umbră, partea sălbatică, partea rebelă, nesupusă și nedomesticită din noi înșine ne oferă forța de A RĂMÂNE O INDIVIDUALITATE într-o cultură ce dorește să ne transforme într-o cifră din statistică.Cunoscând, exprimând sănătos și integrând așa-numitele noastre defecte în personalitatea noastră, devenim ÎNTREGI, devenim NOI ÎNȘINE; ne recăpătăm forța de a ne exprima ca cine suntem și mai ales, găsim resursele interioare să putem să ne trăim visele.Aflăm CE DOREȘTE cu adevărat Sufletul nostru, ce-i face bucurie și-i trezește pasiune.O viață lipsită de pasiune, o viață dusă după regulile ceasului și împlinind prioritar nevoile și așteptările celorlalți, cu negarea de Sine zilnică duce la moartea sufletului și dispariția bucuriei.Fără bucurie, viața este doar o călătorie într-o țară de zombie.Trăim într-o lume CRUDĂ.Este enorm de multă cruzime în modul în care oamenii se poartă cu copiii lor (și desigur, în modul în care oamenii se poartă unii cu alții sau cum se poartă cu propriul corp).Încă sunt amuțită de recenta mea descoperire: părinții își mutilează fizic și emoțional copiii în mod continuu, în ignoranță și mai ales, în oboseală și epuizare.Aud pe stradă, la plajă și la cabinet modul în care mamele / tații și bunicii discută cu copiii: dur, tăios, autoritar și fără drept de replică.Copiii sunt ținuți în stare de ”neputință” mentală / emoțională și li se cere să fie obedienți.Nu li se oferă atenție suficientă, nu li se oferă iubire autentică, în schimb li se astupă CONTINUU gura cu mâncare, cu rahaturi (la propriu) și li se ofilește Sufletul cu jucării / obiecte și distracții ieftine (tip kitch, cum sunt cele mai multe locuri de joacă).Părinții sunt FOARTE CRUZI cu copii lor.Gesturi simple, precum tunderea copiilor sau mersul la dentist sunt suplicii sau torturi.Știți că pentru copii, PĂRUL este prelungirea Sufletului?Și TUNDEREA făcută fără acordul copilului duce la o traumă sufletească profundă?Foarfeca este simbolul DINȚILOR LUPULUI din poveste – care vine și TAIE ceva din corpul copilului.N-ați observat la cei mai mulți dintre copiii reacții de împotrivire puternice la tuns părul?Cine se lasă ”castrat” fără să se lupte pentru propriul Suflet?Și câți copii o fac, obedienți, de dragul părinților lor?DE DRAGUL PĂRINȚILOR, acceptăm să ni se mutileze Sufletul, în copilărie.Cât de mare poate fi acest CONFLICT / acest paradox ce ne indică IMATURITATEA adulților ce ne sunt părinți?Vrem și noi să facem același lucru, mai departe, cu proprii copii?Cât despre mersul la dentist, fără pregătire și obișnuire treptată, știați că trauma consultului stomatologic (sau chiar medical) poate fi asemănătoare unui viol?Cum poți să ”intri” în corpul unui copil cu forța și fără voia lui?CUM?Medicii sunt complicii părinților la ”agresarea” fizică și emoțională a copiilor. Vaccinările, consultațiile medicale agresive (chiar și uitatul în gât cu apăsătorul de limbă, ce produce greață), tratamentele date cu forța (băgate pe gât, ținând de nas copilul mic sau sugarul) sunt reale acte de abuz asupra copiilor.Abuz făcut în numele iubirii și al grijii pentru viața copiilor. Cu prețul Sufletului și liniștii sufletești.Paradox masiv!Au toate vreun sens?Da, au sens.TOTUL ÎN ACEASTĂ LUME ARE SENS ȘI O LOGICĂ.Cruzimea, durerea și suferințele lumii sunt speciale pentru întărirea Sufletului și motivarea Schimbării și evoluției.Oricare dintre noi are nevoie să se afle în situații de conflict și tensiune, pentru a putea evolua și crește.Când suntem confruntați cu circumstanțe FOARTE BUNE și apoi FOARTE RELE, sau cu ambele în același timp, în noi se amorsează procesul ce conduce către maturizare.De aceea, după o MARE SUFERINȚĂ, urmează și un mare salt înainte.De aceea, bolile acute, în corp (tip răceli, febră, muci, tuse sau chiar diaree și erupții pe piele), pe care le consider ”eliminări” de toxine ale corpului, odată terminate și rezolvate, permit o mare echilibrare a imunității și un salt înainte al evoluției intelectuale.ÎNFRUNTAREA UMBRELOR este o sarcină importantă în viață noastră.În copilărie, ne ascundeam în patul părinților, să nu ne confruntăm cu Întunericul, împărăția în care se ascund umbrele.Ca adulți, nu mai este cazul să ne ascundem. Deși o facem folosind mâncarea, țigările, alcoolul, divertismentul, dispozitivele electronice, pornografia sau altele.UMBRELE doresc să fie privite în față, să fie acceptate pentru ceea ce sunt, să fie înțelese și apoi puse la locul potrivit în psihicul nostru și folosite când este momentul potrivit.Când avem de-a face cu o persoană abuzivă, nu are niciun sens să fim buni, blânzi și gingași. FOCUL TENSIUNII INTERIOARE ne menține viața puternică, acordată și mai ales, dinamică.Din pasiunea focului și din flacăra talentelor noastre se naște INDIVIDUALITATEA și bucuria.Depășirea celorlalte probe cu care ne vom confrunta pe drum depinde foarte mult de trecerea cu bine a acesteia, pentru a ne asuma totalitatea puterilor interioare.Când suntem ÎNTREGI, când suntem noi înșine, cu LUMINA ȘI UMBRA în egală măsură prezente și utilizate, întregul drum al vieții se transformă într-o aventură palpitantă.Mulțumesc că suntem împreună, în această descoperire fascinantă,Vă îmbrățișez cu recunoștință,Sorina Zyanna Orinda