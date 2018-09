centrunatura.ro: SUNTEM INTREGI – PARTEA A 3-A

Am descoperit Umbrele, puterea lor, cât sunt de înfricoșătoare, dar și cât de împuternicitoare pot deveni, când sunt folosite la momentul potrivit și în doză corectă.Am aflat despre Inteligența Marelui Creator, ce ne-a oferit o strategie de creștere precum un roman polițist de bună calitate: cu multe indicii și multe piese ce necesită găsite, colectate, înțelese, integrate și ulterior văzute într-un tablou de ansamblu.După ce am trecut prin 1) acceptarea morții a ceea ce trebuie să moară (mama prea bună, mama excesiv de protectoare) și 2) revelarea umbrelor din viața noastră, ne aflăm în fața celei de-a treia sarcini (sau ințieri):Întunericul ne fascinează. Dar ne și sperie cumplit.În copilărie, se întâmplă ceva cu noi toți și dezvoltăm frica de întuneric.În copilărieNu doar propriile noastre umbre.Ci și cele care există pe Pământ, atunci când nu mai este lumina soarelui.Pentru că părinții noștri sunt deja orbiți de ochelarii de cal puși de societate (sau ”dresați”, cum le mai spun adesea), nu ne pot explicavedem în întuneric, pentru căÎn schimb, copiii încă văd.nu au putere să ne rănească.Umbrele, pentru că planeta pe care trăim este un Mister uriaș, pe care suntem departe să-l cunoaștem.Vederea Umbrelor înfricoșează tare copiii.Și aceștia decid, ca și părinții lorDar odată cu decizia de a alunga totul în inconștient, de a ”nu mai percepe” partea de mister a lumii și a refuza întunericul, este primul pas către domesticire și orbire.În procesul de evoluție și maturizare ni se solicită să reversăm procesul și să pătrundem iarăși în întuneric, în zona de periculos și de provocare a inconștientului, fiind călăuziți doar deCu alte cuvinte, vin momente în viață în care logica nu ne mai ajută deloc la înaintarea pe drumul vieții.Apar conflicte, apar situații, apar chiar perioade întregi din viață, în care deciziile logice sunt imposibile.În aceste circumstanțe, nu ne rămâne de, partea de simțire interioară sălbatică.Re-învățăm să avem încredere în corpul nostru, în abilitatea sa de a ne călăuzi într-o situație de mare întuneric a vieții.Într-un conflict masiv cu o persoană iubită (partenerul, copilul, părintele, un prieten sau altă persoană importantă pentru noi), starea de întuneric este atât de mare încât deciziile pot fi luate doar intuitiv.La fel și într-o situație amenințătoare a vieții (diagnosticul de o boală gravă, o pierdere financiară, personală sau socială mare, un accident / incident etc).Stând cu noi înșine, fiind atenți la, la senzațiile și reacțiile sale (ar fi bine să le putem exersa înainte, pentru a fi mai familiarizați cu ele), ne conectăm lasaucorpului.Elevii Școlii Sănătate 5D și cei care au participat la JoculImpreună derulat în primele 6 luni ale anului 2018 știu că am încercat săacest– să-i dăm un numeCând numești ceva, ai putere asupra acelui ceva.Există o mare magie îna ceva / cuiva.vibrează putere.Odată numită acea parte din noi profundă, sălbatică, neîmblânzită și mai ales, puternic acordată la Energia lumii, învățăm să-i înțelegem limbajul primordial: senzațiile și emoțiile pe care le încercăm continuu.ne va ghida prin lume, fiind capabilă să pătrundă dincolo de aparențe, să vadă direct în miezul lucrurilor, dincolo de scuturi, măști și protecții.-ul ne permite să mergem prin întunericul lumii exterioare cu încredere și fără șovăială.Mergemși evoluăm.Intuiția se transmite de la mamă la fiică (fiu) prinNu este un dar mai prețios pe care o mamă îl poate face fiicei sale decât cel de a ști să-și asculte intuiția”Ce simți tu că se ascunde aici?””Fă cum simți, nu te înșeli!” ”Ai încredere în ceea ce simți, fiica mea!”Acceptarea, conștientizarea și binecuvântarea trăirilor extra-senzoriale, de la o generație la alta (proces care s-a pierdut și întrerupt) poate fi reluată și ne vindecăși senzația dePrinne reconectăm la înțelepciunea unui liniaj infinit de femei înțelepte (sau de bărbați înțelepți) ce ne-au precedat și care auÎn ADN-ul celulelor noastre se află toată cunoașterea lor și se află concluziile tuturor lecțiilor strămoșilor noștri.Dacă suntem în viață, este doar datorită abilităților de supraviețuire moștenite de la generații întregi din urmă.să rămână în viață.Și dacă îl ascultăm, dacă îi urmărim semnalele, corpul ne va ghida în întuneric, ca o mică luminiță călăuzitoare.Fiecare dintre noi a avut zeci de circumstanțe în care ”intuiția” (Corpul,-ul) a indicat ceva, noi am făcut altceva (că logica minții a intrat ”peste”) și a ieșit prost. Sau dimpotrivă, dacă am ascultat intuiția, a ieșit bine. Neașteptat de bine, într-o situație imposibilă.Accesul la fondul de înțelepciune umană a lumii se face prin intermediulMersul în întuneric, atunci când facem schimbări importante în viața noastră (precum schimbarea dietei, a locului de muncă sau a locului în care trăim) este imposibil fără ghidajul înțelept altrebuie ”hrănită”, exersată, antrenată.Cum hrănim acest Sine profund intuitiv? Tocmai ascultând-ul și urmându-i sfaturile.Un mușchi nefolosit se atrofiază.La fel și intuiția nehrănită, neîntrebuințată, se atrofiază.Schimbările rapide ce se petrec acum în lume, în noi înșine, în corpul și viețile noastre, ne împing să luăm decizii importante, rapid și fără timp de gândire. Doar bazate peși(vezi cartea de pe www.centrulnatura.ro).Mersul prin întuneric, prin pădurea întunecată a subconștientului și a lumii, cu ghidajulal-uluieste un mare act de curaj și o inițiere puternică.Fiecare din noi are nevoie să treacă prin această probă, pentru a înainta spre găsirea luminii interioare.În prezent, eu mă aflu în plin întuneric, cu farulaprins și înaintând pas cu pas, cu precauție și încă șovăitor pe drumul unei puternice transformări.că acesta este drumul de mers înainte.că proba prin care trec îmi verifică tot antrenamentul și întreaga pregătire de până acum.ȘI sunt dispusă să-mi asum un uriaș salt de credință.Vă sunt recunoscătoare tuturor alături de care fac acest proces.Energia voastră de susținere și iubitoare hrănește și ea luminița Intuiției și-mi permite înaintarea,Pe curând, cu iubire și un zâmbet ghiduș,