Cerbul de Aur 2018: Cine a inlocuit-o pe Madalina Ghenea in postura de prezentatoare

Scoala Gimnaziala nr. 1 Lumina, judetul Constanta, organizeaza concurs de angajare Şcoala Gimnazială nr. 1, cu sediul în comuna Lumina, judeţul Constanţa, organizează concurs, în baza H.G. nr. 286/ 2011 şi H.G. nr. 1027/ 2014, la sediul şcolii din strada Pelican nr. 1, Lumina, judeţul Constanţa în data de 10.09.2018, ora 9.00-proba scrisp şi în data de 10.0 ...

Serviciul Roman de Informații: Atacuri cibernetice de amploare au vizat instituții financiare din Romania Serviciul Român de Informații anunță că au avut loc atacuri cibernetice de amploare asupra unor instituții financiare din România, iar perioada a fost iunie-august 2018, iar parte dintre ele sunt localizate geografic în Europa de Est. Se reinformează că niciun leu nu a fost sustras din conturile românilor prin instituțiile financiare care au fost ținta acestor atacuri

Zi neagra pe sosea! Un AUTOCAR cu turisti s-a rasturnat: 3 morti, 51 de raniti, inclusiv copii Tragedie pe şosea, în sud-estul Poloniei. Trei oameni au murit şi 51 au fost răniţi, inclusiv copii, după ce un autocar cu turişti ucraineni s-a răsturnat. Citește mai departe...

Bataie intre cativa clienti si angajatii unui restaurant de pe litoral: Patru oameni au ajuns la spital 11 persoane au fost implicate intr-un conflict in statiunea 2 Mai, judetul Constanta, dupa ce, in timpul noptii de vineri spre sambata, doi turisti nu au fost lasati sa intre intr-un restaurant deoarece nu erau imbracati adecvat. Patru oameni au ajuns la spital.

Politia a confiscat anul acesta aproape 32.000 de metri cubi de lemn: 1.800 de persoane sunt cercetate in aproape 5 mii de dosare Aproape 32.000 de metri cubi de lemn in valoare de peste 9,3 milioane de lei au fost confiscati de politisti in primele sapte luni ale anului, in urma verificarilor facute la exploatari forestiere, depozite sau ocoale silvice.

Accidentări horror în al doilea sezon de la Exatlon Mexic! Încă din prima săptămână s-a lăsat cu probleme mari atât pentru echipa Războinicilor, cât și pentru cea a Faimoșilor. Primul accidentat este Julio Garcia, un jucător de fotbal care luptă pentru „Războinici". Acesta și-a sucit mâna din umăr, în timp ce încerca să treacă peste

Cum isi trage Opozitia barca la deal desi PSD i-a facut canal navigabil Opoziţia nu numai că nu a ştiut să profite de pe urma prăbuşirii imaginii PSD după reprimarea protestatarilor din Piaţa ...

Dacă până acum Bianca Drăgușanu rupea cluburile din Capitală în două, lucrurile par că s-au schimbat radical. Focoasa blondină a renunțat la viața de noapte și acum petrece serile alături de fiica ei. Toată lumea știe că Biancăi Drăgușanu îi place tare mult să petreacă, dar responsabilitățile de mamă