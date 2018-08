Cerbul de Aur 2018. Iulia Vantur va incasa o suma uriașa pentru cele trei zile ale evenimentului

Cerbul de Aur 2018. Iulia Vântur a înlocuit-o în postura de prezentatoare a festivalului de la Brașov pe Mădălina Ghenea. Vedeta va prezenta timp de 3 zile: 30, 31 august și 1 septembrie. Pentru acestea, ea va încasa o sumă enormă, anunță verdict.ro. Iulia Vântur, primele declarații despre reîntoarcerea în România ”Dragii mei, am o veste de impartasit cu voi. Ne intalnim in curand, in Piata Sfatului din Brasov! Sunt bucuroasa sa va anunt ca voi prezenta festivalul international de muzica Cerbul ...