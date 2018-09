Cerbul de Aur 2018. James Blunt, Horia Brenciu si Delia au facut senzatie in a treia zi de festival. Toate biletele au fost vandute

Peste 5 500 de spectatori au participat în Piaţa Sfatului din Braşov la cea de-a treia seară de a Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, în care au urcat pe scenă, în recital extraordinar,şi, spectacolul fiind unul "sold out".Aceasta a fost totodată cea de-a doua seară de concurs în care cei 18 artişti înscrişi în competiţia Festivalului Cerbul de Aur au dat test în faţa juriului şi a publicului. Cei 18 au urcat din nou pe scena din Piaţa Sfatului pentru a interpreta cea de-a doua piesă din concurs, rămânând până sâmbătă noapte doar emoţiile aşteptării deciziilor juriului, dar şi ale publicului şi a jurnaliştilor acreditaţi la festival, potrivit Agerpres Prezentatoareas-a declarat la fel de emoţionată ca şi concurenţii, în timp ce, invitatul special al festivalului, a mărturisit, la începutul spectacolului, că a reuşit între timp să guste din produsele culinare tradiţionale româneşti.În a doua seară de concurs, artiştii au intrat pe scenă în ordine inversă faţă de prima seară. Astfel, Raluca Blejuşcă a deschis concursul cu piesa "Oameni", urmată de Dinaya din Kazakhstan, care a cântat "De dragul tău" şi de Dora Gaitanovici, cu melodia "Spune-mi".Ryan O'Shaughnessy a interpretat piesa "Together", iar italianul Damiano Borgi melodia "Don't stop me now". în timp ce concurentul spaniol Jorge Gonzalez s-a prezentat cu piesa "Esta noche"."Tu nu vezi cerul" a fost piesa cu care Lidia Isac din Republica Moldova a început al doilea calup de melodii româneşti. Ea a fost urmată de Omer Netzer din Israel, care a ales să cânte "La tine aş vrea să vin" şi de Olivier Kaye din Belgia, care a impresionat publicul prin interpretarea piesei trupei Holograf - "Să nu-mi iei niciodată dragostea".Basti (San Marino) a intrat în competiţie cu piesa "Stay", Inis Nezir din Albania a urcat publicul pe "Piedestal", iar cipriotul John Karayiannis a cucerit audienţa cu "Diggiloo-Diggiley".Au mai impresionat publicul Tiziana Camelin (Italia) cu piesa "Dau viaţa mea pentru o iubire", în timp ce Ovidiu Anton a optat pentru "Copacul", singura piesă care i se potrivea şi pe care nu o cântase până acum, după cum a mărturisit artistul la conferinţă. "O capodoperă a muzicii româneşti, cu un mesaj puternic. Mi-am dorit întotdeauna să cânt o piesă a lui Aurelian Andreescu", a mărturisit atunci Ovidiu."Promit" a fost piesa cu care Amaliya Margaryan din Armenia a încheiat ultimul calup de piese româneşti.Ultimii trei concurenţi care au intrat în concurs au fost Karl William Lund (Marea Britanie), cu "Miracle", Antonia Gigovska (Macedonia), cu "And I'm telling you" şi Kelly Joyce (Franţa) care ne dă "Rendez-vous".Pe lângă juriul internaţional care va decide la cine merg Marele Premiu şi premiile I, II şi III, în cea de-a doua seară a concursului spectatorii şi jurnaliştii au putut vota pentru a acorda Premiul Publicului şi Premiul Presei Festivalului.Edvin Marton din Ungaria, Gigliola Cinquetti, Kristina Cepraga Goodwin şi Luminiţa Dobrescu din Italia, Eleni Foureira din Grecia, Arsenie Toderaş din Republica Moldova şi Mădălin Voicu (România) sunt cei care vor decide câştigătorii ediţiei din acest an a Festivalului Concurs Internaţional Cerbul de Aur.Astfel, sâmbătă românii vor afla câştigătorii Marelui Trofeu al Festivalului Internaţional Cerbul de Aur, în valoare de 25 de mii de euro, dar şi ai celor trei premii de pe podium şi premiilor speciale: Premiul pentru cea mai bună interpretare a unei piese româneşti; Premiul Municipiului Braşov; Premiul Judeţului Braşov; Premiul Publicului; Premiul Presei Festivalului; Premiul Societăţilor Publice de Radio şi de Televiziune.Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 17 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2009. Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzică organizat în România şi, în mod tradiţional, la Braşov.