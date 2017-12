Cercetașii de gradinița, la Muzeul Pietrei

ShareTweet Grupa Cercetașilor de la Grădinița Step by step Raza de soare Ploiești a organizat o frumoasă și pilduitoare acțiune de voluntariat la grădinița din Lapoș. Joi, profesoara Ioniță Emilia de la Grădinița Step by step Raza de soare Ploiești, a organizat o activitate de voluntariat la Gradinița din Lapoș, județul Prahova. „Acțiunea a fost continuarea activității desfașurate în vară când am organizat împreună cu fundația Ovidiu Ro cursuri de vară in această localitate. Le-am sugerat copiilor și părinților grupei Cecetașilor, la care lucrez, să organizăm astfel de activități în dorința de a oferi un strop de bucurie copiilor care nu au prea multe posibilitati financiare. Părinții s-au mobilizat și au strâns hăinuțe, dulciuri. Copiii au renunțat la jucării și le-au adus cu plăcere la grădiniță, unde le-am împachetat cu toții. Considerăm că aceste acțiuni contribuie în mare măsură la sensibilizarea copiilor față de alți copii aflați în dificulate”, a declarat Emilia Ioniță pentru AMPRESS. La acest proiect au colaborat directorul Dragu Gheorghe și profesoarele Veronica Moraru, Carmen Dragu și Georgiana Radu. Copiii, împreună cu părinții și cadrele didactice au vizitat Muzeul Pietrei din Sângeru, unde ghizi le-au fost poetul Lucian Avramescu și fiica sa, Ana Luciana Avramescu. Cei mici au admirat piesele cioplite din piatră, au vizitat miniferma cu păsări și animale și au ascultat curioși (pentru că întrebau cum arată un poet) explicațiile lui Lucian Avramescu. Aurelia Apostol, ShareTweet