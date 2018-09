Cercetatorii au creat in premiera ovule umane imature din celule stem

Ovul google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O echipa de oameni de stiinta japonezi declara ca au facut un posibil pas important si controversat catre crearea ovulelor umane in laborator. Oamenii de stiinta au transformat celulele sanguine in celule stem, pe care apoi le-au transformat in ovule umane imature. Ovulele rezultate sunt mult prea imature pentru a fi fertilizate sau pentru a face un copil si ar fi nevoie de mai multe cercetari pentru a crea ovule utile si sigure pentru reproducerea umana. Cu toate acestea, lucrarea publicata in jurnalul „Science” este vazuta de alti cercetatori ca pe o dezvoltare importanta. „Pentru prima data, oamenii de stiinta au fost in masura sa demonstreze ca suntem capabili de a crea ovule – ovul ...