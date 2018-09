Cercetatorii au descoperit vaccinul impotriva tumorilor canceroase

Vaccinul impotriva tumorilor canceroase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De-a lungul timpului, bolile canceroase au fost principalul obiect de studiu al oamenilor de stiinta in incercarea de a gasi un tratament pentru aceste afectiuni teribile. Iar vaccinul impotriva tumorilor canceroase este o idee de viitor ale carei baze se pun in prezent. Oncologii definesc cancerul drept boala care apare din cauza inmultirii celulelor anormale, care nu se adapteaza stilului firesc de dezvoltare si care se reproduc disproportionat. Acestea se raspandesc in organism, ducand la formarea maselor carnoase numite tumori. Un vaccin impotriva cancerului? La nivel global, se fac descoperiri in fiecare an in ceea ce priveste tratarea cancerului. In functie de tipu ...