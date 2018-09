Ceremonie funerara la Washington in memoria lui John McCain; Obama si Bush rostesc discursuri omagiale

Funeraliile senatorului republican John McCain se desfăşoară sâmbătă la Washington, după o săptămână de omagiu naţional, la serviciul religios ce se desfăşoară la Catedrala Naţională din Washington urmând să rostească discursuri omagiale fostul preşedinte republican George W. Bush, dar şi fostul preşedinte democrat Barack Obama, în faţa căruia McCain a pierdut alegerile prezidenţiale din anul 2008, relatează agenţiile AFP şi dpa. Foto: (c) Chris Wattie / REUTERS Actualul preşedinte Donald Trump este însă absent la ceremonie, întrucât McCain a cerut în mod special înaintea morţii ca el să nu participe la funeraliile sale. Relaţiile dintre cei doi au fost tensionate, McCain lăsând impresia că-l critică pe Trump chiar şi în ultimul mesaj al său către poporul american lăsat de el să fie publicat după moartea sa. Va fi totuşi prezentă fiica lui Trump, Ivanka, împreună cu soţul ei, Jared Kushner. Foto: (c) Chris Wattie / REUTERS Fostul secretar de stat Henry Kissinger, în vârstă de 95 de ani, precum şi congresmeni prieteni ai lui McCain vor rosti şi ei discursuri omagiale. Foto: (c) Eric Thayer / REUTERS Erou al războiului din Vietnam, unde a fost prizonier mai mult de cinci ani, John McCain s-a stins din viaţă pe 25 august la vârsta de 81 de ani, după ce a luptat mai mult de un an cu un cancer cerebral. Ceremoniile funerare în memoria sa au început la Phoenix (Arizona, statul său), au continuat apoi la Capitoliul din Washington şi se vor încheia la cimitirul Academiei Navale din Annapolis, unde duminică va fi înmormântat.AGERPRES/(AS - editor: Sorin Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)