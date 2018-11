Cerere inedita in casatorie. Ce a putut sa ii faca un gorjean logodnicei sale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Orice femeie isi doreste ca cererea in casatorie sa fie un moment memorabil, original si extrem de romantic. Pentru o tanara din Gorj, cererea in casatorie s-a lasat cu o sperietura zdravana. Cu siguranta a fost un moment original si memorabil, insa la capitolul romantism, cererea in casatorie n-a fost nici pe departe ca in filmele romantice. Profitand de faptul ca lucreza in Politie, un tanar gorjean a decis sa regizeze impreuna cu parintii sai si ai iubitei sale un moment unic, incheiat cu o promisiune pe viata. La restaurantul la care se aflau tinerii au intrat mascatii, care l-au pus la pamant pe barbat si l-au incatusat, sub privirile panicate ale logodnicei sale. Tanara a izbucnit in plans, insa imediat a venit si cererea ...