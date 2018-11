Cerinta inaintata copilului de a invata excelent este una din cele mai mari greseli ale parintilor

cerinte parinti 800x500 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Atunci cand fiica noastra cea mare a mers in clasa intai, am facut o mare greseala, pe care si acum incerc sa o indrept. I-am spus clar si raspicat ca eu am fost o eleva premianta si ca de la ea astept acelasi lucru. Primii ani totul parea sa fie bine. Invata bine, impartasea cu noi succesele pe care le avea, iar noi ne bucuram enorm pentru notele de 10, ne mandream cu ea. Nici nu-i mai verificam caietele pentru teme, nemaivorbind de faptul ca nici nu-i mai ceream agenda. Insa, odata am deschis un caiet, l-am rasfoit si am dat peste o nota de 8, vopsita cu creionul. ”Draga mea, ce este asta?”, am intrebat-o eu cu severitate. Fiica mea a inceput sa planga si a recunoscut ca i-a fost ...