Cetatean german adus in coma la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Prognosticul medicilor este rezervat

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In cursul serii de luni, 26 martie 2018, un cetatean german in varsta de 50 de ani, in timp ce se afla la Aeroportul International Iasi, si-a pierdut brusc constiinta si a cazut, lovindu-se la cap. La fata locului a fost solicitat imediat un echipaj medical de urgenta, care a preluat pacientul si l-au transportat la Spitalul de Neurochirurgie "Prof. Dr. Nicolae Oblu". Barbatul a fost adus in coma la unitatea medicala, starea acestuia fiind destul de grava. In urma unor analize, medicii au depistat un hematom mare, motiv pentru care a fost operat de urgenta. De mentionat ca pacientul era hipertensiv. Prognosticul medicilor este rezervat. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si p ...