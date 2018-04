Cetatenii italieni, suspectati ca au talharit un tanar intr-un club din Mamaia, au fost arestati

Minuta instanţei:



"În baza art. 226 cod procedură penală admite propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa formulată în dosarul nr. 3980/P/2018 din 29.04.2018. În baza art.224 C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 din C. proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului G.A., pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 29.04.2018 şi până la data de 28.05.2018 inclusiv. În baza art.224 C. proc. pen., art. 223 alin. 2 C.proc.pen. rap. la art. 202 alin. 1 şi 3 din C. proc.pen., dispune arestarea preventivă a inculpatului D.V.P., pe o perioadă de 30 zile, cu începere de la data de 29.04.2018 şi până la data de 28.05.2018 inclusiv. In baza art. 230 C.p.p., dispune emiterea de îndată a mandatului de arestare preventivă pe numele inculpaţilor. Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 260 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. Onorariul apărătorului din oficiu în cuantum de 260 lei, se va avansa din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Constanţa. În baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunţare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 29.04.2018, ora 13.25.

Document: Încheiere - măsuri preventive (faza de UP) 462/2018 29.04.2018"