Cetatenii, pe cont propriu. Reactia incredibila a celor de la 112 cand sunt sunati ca e incendiu la Victoriei (Audio)

Centrul Bucurestiului pare un camp de lupta, iar cei care ar trebui sa ii protejeze pe cetateni sunt cei care ii agreseaza. In timp ce jandarmii folosesc toata forta pentru a-i dispersa pe zecile de mii de oameni care au venit sa protesteze pasnic in fata Guvernului, huliganii care s-au infiltrat in multime si au deturnat mitingul vandalizeaza nestingheriti Capitala.