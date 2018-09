CEx al PSD a decis o noua convocare peste o saptamana

Informațiile de culise intrate în posesia jurnaliștilor, din interiorul ședinței CEx a PSD, sunt convergente spre ideea convocării ueni noi ședințe peste o săptămână. După discursurile ținute până acum de membrii CEx, s-a conturat ideea organizării unei noi ședințe, cel mai probabil peste o săptămână. La următoarea ședință este foarte posibil să se discute despre The post CEx al PSD a decis o nouă convocare peste o săptămână appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.