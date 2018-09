Membrii Comitetului Executiv Naţional al PSD au votat, vineri seara, în favoarea lui Liviu Dragnea pentru a rămâne președintele partidului. Potrivit unor surse participante la şedinţă, votul pentru acordarea încrederii și păstrării mandatului a fost covârșitor. Păstrarea mandatului de președinte a fost votată cu opt voturi împotrivă și o abținere, din cei 68 plus unu The post CEx al PSD a votat cererea de demisie a lui Liviu Dragnea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.